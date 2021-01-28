«مكافحة المخدرات» تحذر من تعاطي «الإمفيتامين».. يدمر الأوعية الدموية ويُسبب الوفاة

«مكافحة المخدرات» تحذر من تعاطي «الإمفيتامين».. يدمر الأوعية الدموية ويُسبب الوفاة

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«مكافحة المخدرات» تحذر من تعاطي «الإمفيتامين».. يدمر الأوعية الدموية ويُسبب الوفاة

«مكافحة المخدرات» تحذر من تعاطي «الإمفيتامين».. يدمر الأوعية الدموية ويُسبب الوفاة
http://almnatiq.net/?p=944299
المناطق_ الرياض

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، عن أضرار حبوب “الإمفيتامين” المخدرة المدمرة لصحة الإنسان.

وقالت اللجنة على حسابها في موقع “تويتر”: إن الإمفيتامين مادة سمية تفرز عدة مواد تُحدث إعاقة مستديمة في الجسم وتدمر الخلايا العصبية بالمخ .

وأوضحت أن أضرار تعاطي الإمفيتامين تشمل إضطراب الحواس ، وقرحة المعدة ، ونقص كرات الدم البيضاء ، وكذلك تدمير الأوعية الدموية ، وإلتهاب الكبد الوبائي والفشل الكلوي ، بالإضافة إلى نزيف المخ والوفاة .

وأشارت إلى أن المتعاطين يطلقون عدداً من الأسماء الشائعة على الإمفيتامين مثل: “الأبيض ، أبو مسحة ، أبو قوسين ، وأبو ملف”.

وأضافت أن أعراض التعاطي للمخدر تتمثل في وجود أفكار انتحارية ، وارتكاب أعمال العنف ، بالإضافة للعزلة وعدم الاستقرار النفسي ، وشحوب الوجه والشفتين ، بالإضافة إلى التقلصات العضلية وتساقط الأسنان .

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