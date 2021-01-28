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231 وظيفة شاغرة للجنسين عبر «بوابة العمل عن بعد»

231 وظيفة شاغرة للجنسين عبر «بوابة العمل عن بعد»

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231 وظيفة شاغرة للجنسين عبر «بوابة العمل عن بعد»

231 وظيفة شاغرة للجنسين عبر «بوابة العمل عن بعد»
http://almnatiq.net/?p=944307
المناطق_ الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية عبر بوابة العمل عن بعد، عن توفر (231) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) في مختلف مناطق المملكة من حملة كافة المؤهلات، الوظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب (المواصلات، البعد الجغرافي) أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر وفق الشروط التالية:

وتشمل مجالات العمل ما يلي: “خدمة العملاء – إدخال البيانات – التحرير – الإدارة – الكتابة – الأعمال السكرتارية – كاتبين – التسويق – إدارة مواقع التواصل الاجتماعي – الترجمة – التسويق الإلكتروني – البرمجة – الدعم الفني – التقارير – المبيعات – المشتريات إدارة المشاريع – التصميم – المحاسبة – تحصيل الديون – تدقيق الحسابات – كتابة وإدارة المحتوى – العلاقات العامة”.

• شروط التقديم على الوظائف:

  • أن يكون المتقدم أو المتقدمة (سعودي الجنسية).
  • أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.
  • إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.
  • حساب أبشر مفعل.

• خطوات التسجيل للباحثين عن عمل:

  • زيارة بوابة العمل عن بعد.
  • اضغط على ايقونة (حساب جديد) ثم (حساب عامل عن بعد).
  • أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.
  • عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.
  • عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.
  • وأضافت وزارة الموارد البشرية أنه يمكن التقديم ومعرفة التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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