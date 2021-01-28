231 وظيفة شاغرة للجنسين عبر «بوابة العمل عن بعد»

المناطق_ الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية عبر بوابة العمل عن بعد، عن توفر (231) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) في مختلف مناطق المملكة من حملة كافة المؤهلات، الوظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب (المواصلات، البعد الجغرافي) أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر وفق الشروط التالية:

وتشمل مجالات العمل ما يلي: “خدمة العملاء – إدخال البيانات – التحرير – الإدارة – الكتابة – الأعمال السكرتارية – كاتبين – التسويق – إدارة مواقع التواصل الاجتماعي – الترجمة – التسويق الإلكتروني – البرمجة – الدعم الفني – التقارير – المبيعات – المشتريات إدارة المشاريع – التصميم – المحاسبة – تحصيل الديون – تدقيق الحسابات – كتابة وإدارة المحتوى – العلاقات العامة”.

• شروط التقديم على الوظائف:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة (سعودي الجنسية).

أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.

إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.

حساب أبشر مفعل.

• خطوات التسجيل للباحثين عن عمل: