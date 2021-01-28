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“حساب المواطن” يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة “فبراير”

“حساب المواطن” يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة “فبراير”
http://almnatiq.net/?p=944322
المناطق_ الرياض

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 39، فبراير 2021.

وقال البرنامج: صدرت نتائج الأهلية للدورة 39 (شهر فبراير 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY.

يُذكر أنه في 10 يناير الجاري أودع برنامج حساب المواطن، 1.9 مليارات ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالى 15 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 88 مليار ريال، منها 653 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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