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برنامج «عنايتي».. وزارة الصحة: 6 خدمات إلكترونية للمرضى
http://almnatiq.net/?p=944325
المناطق_ الرياض

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، عن الخدمات التي يقدمها برنامج «عنايتي»، مشيرًا إلى أنه يقدم الخدمات للمرضى إلكترونيًا.

ونشر الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء على موقع «تويتر» الخدمات التي يقدمها برنامج «عنايتي» والتي جاءت كالآتي:

–    إصدار القرار وتجديده.

–    إصدار أمر الإركاب.

–    طلبات العلاج بالداخل.

–    المعاملات الصادرة من الديوان الملكي.

–    طلبات العلاج في الخارج.

–    طلبات صرف نفقات المرضى.

وأضاف: «برنامج عنايتي يساعد على تقديم الخدمة للمرضى إلكترونيًا عن طريق الرابط التالي(اضغط هنا)».

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