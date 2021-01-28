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«وطن بلا فساد».. احتفاء بوعد ولي العهد عقب واقعة الـ11.5 مليار ريال

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«وطن بلا فساد».. احتفاء بوعد ولي العهد عقب واقعة الـ11.5 مليار ريال

«وطن بلا فساد».. احتفاء بوعد ولي العهد عقب واقعة الـ11.5 مليار ريال
http://almnatiq.net/?p=944332
المناطق_ الرياض

تصدر هاشتاق (#وطن بلا فساد) التريند، على موقع التواصل تويتر في السعودية، بعدما كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، قبل ساعات، عن قضية فساد بـ11.5 مليار ريال تورط فيها رجال أعمال وموظفو بنوك.

وأعاد مغردون التذكير بتعهد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول تعقب الفساد، وفي هذا الشأن قال الكاتب الصحفي سلمان الدوسري، إن «القصة ليست في قضية هائلة بلغت 11 مليار ريال.. القصة أن الإصلاحات في السعودية أصبحت واقعًا انعكس ايجابًا على كل القطاعات.. تخيلوا لولا الحرب على الفساد كم ضاعت من مليارات.. وتذكروا صاحب المقولة الشهيرة (ولي العهد الأمير محمد بن سلمان) عندما وعد قبل 4 سنوات: لن ينجو أحد تورَّط في الفساد أيًّا كان».

وكتب عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ «جملة وطن بلا فساد.. ليست شعارًا رنّانًا بل هي جزء لا يتجزأ من هويّة السعودية»، وقال ماجد الروقي «تعجبني صرامة التعامل مع الفساد في مملكتنا بمختلف أنواعه، وأرى أن ذلك يؤسس لدولة قوية جدًا يصعب اختراق قوانينها، فالفساد آفة لعينة ما إن تحط بمكان إلا انتشرت به، حتى يصبح الفساد صفة سائدة. ومحاربة الفساد في السعودية ليس مجرد شعارات بل هو واقع».

من جانبه قال منذر آل الشيخ مبارك «مليارات جديدة تؤكد أن الدولة ماضية في محاربة الفساد وفي حفظها للمال العام، وما خبر اليوم إلا تأكيد على ألا تثاؤب في الحرب على الفساد، لنتذكر مقولة سيد محاربة الفساد (ولي العهد) لن ينجو أحد تورط في الفساد، أسأل الله أن يبارك فيه ويوفق أجهزة الدولة ويسددها».

وكتب الإعلامي عبدالله البندر: «جدية الدولة في حربها على الفساد واسترجاع المال العام المسروق لخزينة الدولة، عزَّز من قيمة النزاهة في العمل الحكومي، وساعد في تراجع ضعاف النفوس في الإقدام على ارتكاب أي جريمة فساد».

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