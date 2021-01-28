أكثر من 150 ألف مستفيد من خدمات عيادات الأسنان في جازان

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قدمت عيادات الأسنان في مستشفيات جازان ومراكز الرعاية الأولية ومركز طب الأسنان بالمنطقة خدماتها لـ 152969 مستفيداً، وذلك خلال عام 2020م.

وأوضحت “صحة جازان” أن إجمالي عدد عيادات الأسنان في المستشفيات بلغ 37 عيادة منها 17 عيادة تعمل بنظام الرعاية الممتدة، كما يبلغ عدد العيادات في المراكز الصحية 93 عيادة منها 27 عيادة تعمل بنظام الرعاية الممتدة، بالإضافة إلى 13 عيادة في مركز طب الأسنان.

وبينت أن الخدمات التي تقدمها عيادات الأسنان تشمل: علاج عصب الأسنان، وعمل الحشوات التجميلية، والاستعاضة السنية، وتقويم الأسنان، وجراحة الوجه والفكين وعلاج أسنان الأطفال وجراحة اللثة.