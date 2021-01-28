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أكثر من 150 ألف مستفيد من خدمات عيادات الأسنان في جازان

أكثر من 150 ألف مستفيد من خدمات عيادات الأسنان في جازان

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أكثر من 150 ألف مستفيد من خدمات عيادات الأسنان في جازان

أكثر من 150 ألف مستفيد من خدمات عيادات الأسنان في جازان
http://almnatiq.net/?p=944341
المناطق_ جازان

قدمت عيادات الأسنان في مستشفيات جازان ومراكز الرعاية الأولية ومركز طب الأسنان بالمنطقة خدماتها لـ 152969 مستفيداً، وذلك خلال عام 2020م.
وأوضحت “صحة جازان” أن إجمالي عدد عيادات الأسنان في المستشفيات بلغ 37 عيادة منها 17 عيادة تعمل بنظام الرعاية الممتدة، كما يبلغ عدد العيادات في المراكز الصحية 93 عيادة منها 27 عيادة تعمل بنظام الرعاية الممتدة، بالإضافة إلى 13 عيادة في مركز طب الأسنان.
وبينت أن الخدمات التي تقدمها عيادات الأسنان تشمل: علاج عصب الأسنان، وعمل الحشوات التجميلية، والاستعاضة السنية، وتقويم الأسنان، وجراحة الوجه والفكين وعلاج أسنان الأطفال وجراحة اللثة.

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