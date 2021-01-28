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أكثر من 28 ألف مستفيد من عيادات “تطمن” في حفر الباطن

أكثر من 28 ألف مستفيد من عيادات “تطمن” في حفر الباطن

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أكثر من 150 ألف مستفيد من خدمات عيادات الأسنان في جازان

أكثر من 150 ألف مستفيد من خدمات عيادات الأسنان في جازان

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أكثر من 28 ألف مستفيد من عيادات “تطمن” في حفر الباطن

أكثر من 28 ألف مستفيد من عيادات “تطمن” في حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=944344
المناطق_واس

قدّمت عيادات “تطمن” في حفر الباطن خدماتها لـ 28904 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى.
يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد “COVID-19” المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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