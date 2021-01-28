الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وأمانة المنطقة الشرقية تبرمان أول اتفاقية لتنفيذ برامج الاتحاد في حديقة السلسبيل في الدمام

المناطق_الدمام

أبرم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عقداً استثمارياً مع أمانة المنطقة الشرقية لتنفيذ عدداً من برامجه الرياضية في حديقة السلسبيل بالدمام، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وسمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد بن طلال، وذلك على هامش اجتماع مجلس أمناء المناطق والمحافظات أمس الأربعاء.

ويتضمن المشروع تنفيذ عدداً من البرامج الرياضية المتنوعة في الحديقة على مساحة 50 ألف متر مربع ولمدة 3 أشهر تشمل تجهيز صالات رياضية متنقلة، وإقامة معسكرات رياضية، وتوفير دراجات، وحصص للجري، وغيرها من البرامج الرياضية التي تستهدف زيادة مستويات النشاط البدني لسكان المدن ورفع معدلات ممارسة الرياضة وتفعيل الحدائق والساحات العامة بما يُسهم في رفع جودة الحياة في المدن، ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع في شهر فبراير القادم بمشيئة الله.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن الأمانة تعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تفعيل العديد من المبادرات التي من شأنها تفعيل وتطوير الخدمات بالمنطقة وتعزيز استثمارات الأمانة بهدف استدامة التنمية فيها، كما أكد معاليه أن هذا المشروع يأتي باكورة المشاريع الاستثمارية التي يتم إبرامها مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة سابقاً مع الوزارة وذلك بالتعاون مع وزارة الرياضة وهيئة تطوير المنطقة الشرقية وبرنامج جودة الحياة.

وقدم معالي أمين المنطقة الشرقية بهذه المناسبة خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على دعمهما وتوجيهاتهما السديدة والتي تحثنا على بذل المزيد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ولسمو وزير الرياضة على حرصهم ومتابعتهم الدائمة واللامحدودة لإطلاق مشاريع التكامل بين الجهات الحكومية.

ويأتي هذا المشروع تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين اتحاد الرياضة للجميع ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في أغسطس الماضي لتنفيذ برامج الاتحاد في مختلف الحدائق والساحات العامة بالمملكة.