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“الموارد البشرية” تعقد اتفاقيات لتأسيس استثمارات اجتماعية

“الموارد البشرية” تعقد اتفاقيات لتأسيس استثمارات اجتماعية
http://almnatiq.net/?p=944356
المناطق - واس

عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرات تفاهم لتأسيس استثمارات اجتماعية مع الجمعية الخيرية لإكرام المسنين “إكرام”، وشركة واحة الخليج للرعاية النهارية، وشركة التنمية وغدن للتجارة، وأوقاف العرادي الخيرية، وشركة الأثر للبحوث والدراسات المحدودة.
وتأتي هذه الاتفاقيات التي وقعها وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد صالح بن ماجد، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في الاستثمار الاجتماعي، ولتمكين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي للعمل في مجالات التنمية، عن طريق نموذج الاستثمار الاجتماعي، الذي يعد نموذجاً عالمياً مبتكراً وجديداص، يهدف لتحقيق التطلعات المجتمعية وسد الاحتياجات التنموية بطرق مستدامة مالياً وذات أثر أعمق.
يذكر أن هذه الاستثمارات تستهدف تحسين “خدمات كبار السن، وتأهيل المعاقين، وتأهيل المتعافين من الإدمان، وقياس الأثر الاجتماعي، وخدمات ضيافة الأطفال،حيث تندرج ضمن خطط الوزارة لعقد مختلف الشراكات مع جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها الخاصة؛ حرصاً على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، وتحقيقاً لمستهدفات الرؤية المستقبلية التي أكدت ضرورة التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المواطنين على نحو أفضل.

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