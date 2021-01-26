احدث الأخبار

جامعة نجران تبدأ الأحد القادم استقبال طلبات التسجيل في برامج الماجستير إلكترونياً
منطقة نجران
 فايزر تعلن “الخبر المهم” بشأن لقاحها لفيروس كورونا
أبرز المواد
 بعد اتهامه باختلاس 13 مليار ريال.. المحكمة العليا بكندا تأمر بتجميد أموال الجبري
أبرز المواد
 علامة تحذير مقلقة في معدتك لاحتمال النوبة القلبية!
أبرز المواد
 ألمانيا تستعد لفرض قيود للدخول إلى أراضيها ومسؤول يتوقع نقص اللقاح ضد كورونا
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” تعقد اتفاقيات لتأسيس استثمارات اجتماعية
أبرز المواد
 الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وأمانة المنطقة الشرقية تبرمان أول اتفاقية لتنفيذ برامج الاتحاد في حديقة السلسبيل في الدمام
أبرز المواد
 الموانئ السعودية تحقق نمواً لافتاً في أعداد الحاويات خلال عام 2020 رغم الجائحة العالمية
أبرز المواد
 أكثر من 28 ألف مستفيد من عيادات “تطمن” في حفر الباطن
أبرز المواد
 أكثر من 150 ألف مستفيد من خدمات عيادات الأسنان في جازان
أبرز المواد
 تراجع أسعار النفط .. وخام برنت عند 55.45 دولاراً للبرميل
أبرز المواد
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يشارك في تنظيم النسخة الخامسة من برنامج سفراء الوسطية
أبرز المواد
جامعة نجران تبدأ الأحد القادم استقبال طلبات التسجيل في برامج الماجستير إلكترونياً

جامعة نجران تبدأ الأحد القادم استقبال طلبات التسجيل في برامج الماجستير إلكترونياً

منطقة نجران
فايزر تعلن “الخبر المهم” بشأن لقاحها لفيروس كورونا

فايزر تعلن “الخبر المهم” بشأن لقاحها لفيروس كورونا

أبرز المواد
بعد اتهامه باختلاس 13 مليار ريال.. المحكمة العليا بكندا تأمر بتجميد أموال الجبري

بعد اتهامه باختلاس 13 مليار ريال.. المحكمة العليا بكندا تأمر بتجميد أموال الجبري

أبرز المواد
علامة تحذير مقلقة في معدتك لاحتمال النوبة القلبية!

علامة تحذير مقلقة في معدتك لاحتمال النوبة القلبية!

أبرز المواد

جامعة نجران تبدأ الأحد القادم استقبال طلبات التسجيل في برامج الماجستير إلكترونياً

جامعة نجران تبدأ الأحد القادم استقبال طلبات التسجيل في برامج الماجستير إلكترونياً
http://almnatiq.net/?p=944372

تبدأ جامعة نجران الأحد القادم استقبال طلبات التسجيل في برامج الماجستير الأكاديمية المجانية للعام الجامعي 1442 / 1443هـ، وتستمر حتى يوم الأربعاء 28 من الشهر الجاري .
وأوضحت الجامعة أن القبول متاح في برامج الرياضيات للطالبات، وفيزياء المواد المتقدمة للطلاب، وعلم اللغة التطبيقي للطالبات، ومسار صعوبات التعلم للطلاب والطالبات، والمناهج وطرق التدريس للطلاب والطالبات، وأصول الفقه للطلاب، والحديث وعلومه، والفقه للطلاب والطالبات.
ودعت الراغبين إلى الاطلاع على الشروط بموقع عمادة الدراسات العليا ‏http://dpgs.nu.edu.sa/deanship-programs، فيما التسجيل عبر الرابط http://edugate.nu.edu.sa/nu/init.

روابط ذات صلة

1500 مستفيد من السلال الغذائية بنجران

1500 مستفيد من السلال الغذائية بنجران
“أمن الطرق” يحذر من عوالق ترابية في نجران

“أمن الطرق” يحذر من عوالق ترابية في نجران
الكلية التقنية بنجران تنظم برنامج لتهيئة متدربيها المستجدين لبرنامج البكالوريوس المسائي

الكلية التقنية بنجران تنظم برنامج لتهيئة متدربيها المستجدين لبرنامج البكالوريوس المسائي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*