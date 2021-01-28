Fwd: أمين الشرقية يطلق حملة “شيل كيستك ونظف ديرتك ” بعد غد السبت

الدمام - المناطق

يطلق معالي أمين المنطقة الشرقية بعد غد السبت 17/06/1442هـ، الحملة التطوعية للمحافظة على النظافة والبيئة، التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية، بمشاركة المتطوعين وكافة أفراد المجتمع، تحت شعار “شيل كيستك ونظف ديرتك ” ضمن حملة التوعية بأهمية الحفاظ على النظافة ” إماطة “.

وسيشارك معاليه بالحملة #الشرقية_نظيفة ، التي تهدف لتعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة، للمحافظة على نظافة الأماكن العامة والحد من التلوث البصري، ورفع ثقافة التطوع وتعزيز مفهوم التكافل بين الأفراد وتعزيز روح المواطنة من خلال المسؤولية الاجتماعية، في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك بمشاركة العديد من المتطوعين والمتطوعات، وأفراد المجتمع، والقطاعين العام والخاص، وبعض الجمعيات والهيئات.

وقال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الأمانة أكملت كافة الاستعدادات لانطلاق الحملة، وذلك من خلال توزيع كافة الأدوار، والتركيز على السلاسة والمرونة في كافة أعمال الحملة، والحرص على التباعد وتطبيق الاجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن، وكذلك السلامة المرورية واتباع ارشادات الأمن والسلامة، واختيار أماكن آمنة، وتقسيم الأوقات في أعمال التنظيف، ولفت الى أنه سيتم توفير الاحتياجات اللازمة للمتطوعين ووسائل السلامة.

وستتضمن الحملة تنظيف الشواطئ والمتنزهات والطرق العامة ومداخل المدن والأحياء، والمتنزهات البرية وتوعية مرتادي المراكز التجارية، إضافة الى اطلاق حملة توعوية تثقيفية عبر منصات التواصل الاجتماعية التابعة للأمانة، من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية النظافة ورفع ثقافة التطوع في المجتمع، حيث ستنطلق المبادرة كل يوم سبت من كل شهر من الساعة ١٢ ظهرا وحتى الرابعة عصرا.

وتحرص أمانة المنطقة الشرقية على طرح وتنفيذ مثل هذه الحملات والمبادرات لتعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والخاصة، وسعيها الى رفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها بين أفراد المجتمع، وتنفيذ العديد من الحملات والمبادرات التوعوية والتثقيفية، وكذلك توعية المجتمع بأهمية النظافة وتعزيز روح المواطنة والعمل التطوعي من خلال العمل على تنظيف الشوارع والأماكن العامة لتصبح أجمل مما يعكس الصورة الحضارية للمنطقة الشرقية والتي تعتبر مقصد للزائرين والسائحين وأحد أهم مناطق المملكة السياحية.

ودعا محمد الصفيان الجميع للمشاركة والتفاعل مع الحملة الوطنية التي تصب في مصلحة الجميع، عبر التسجيل بالرابط الخاص بمنصة العمل التطوعي

https://nvg.gov.sa/Opportunities/Details/b6fde7a9-295a-4c35-9fa8-08d8bc57761b?s=08