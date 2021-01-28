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تعليم الشرقية ينظم برنامج القيادة المتعلمة لرؤساء الأقسام والمشرفين التربويين

تعليم الشرقية ينظم برنامج القيادة المتعلمة لرؤساء الأقسام والمشرفين التربويين
http://almnatiq.net/?p=944381
الدمام - المناطق

نظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الاشراف التربوي بتعليم المنطقة يوم أمس عن بعد برنامج القيادة المتعلمة لرؤساء الأقسام والمشرفين التربويين، وذلك بحضور ومتابعة مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية المكلف الدكتور سامي العتيبي.
وفي هذا الصدد أشار مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، بأن البرنامج والذي استهدف رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين بتعليم المنطقة، تضمن حزمة من أوراق العمل التي وقف على تقديمها عدد من المعلمين المبتعثين السابقين في عدة دول أجنبية يأتي ذلك بهدف الاطلاع على تجارب المعايشة التي خاضها المبتعثون في بيئات تعليمية مختلفة، كذلك تقديم التجارب النوعية والدعم للعمل الإشرافي والمدرسي، إضافة .لمواكبة المستجدات المعاصرة في التعليم للدول التي يتسم نظامها التعليمي بالفاعلية وكفاءة الأداء.

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