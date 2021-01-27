أمير منطقة الرياض ينوه بمشروع المصحف الإلكتروني للمكفوفين

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم المدير التنفيذي لمشروع ” للمصحف الإلكتروني للمكفوفين ” الدكتور مشعل بن هشام الهرساني.

وقدم الهرساني شرحاً لسموه عن المصحف االذي يسهل تلاوة وحفظ القرآن الكريم على 8 ملايين كفيف مسلم حول العالم من خلال تطوير جهاز إلكتروني بإبتكار سعودي يحتوي على القرآن الكريم فقط وفق نسخة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، متوافق في ترتيب صفحاته مع مصحف المبصرين لدمج المكفوفين والمبصرين معاً في حلقة تحفيظ القرآن الكريم لتسهيل التلاوة والحفظ والتنقل بين الصفحات .

ونوه سموه بهذه المبادرة خدمة للمكفوفين ليتمكنوا من تلاوة وحفظ القرآن الكريم.