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أمير منطقة الرياض ينوه بمشروع المصحف الإلكتروني للمكفوفين

أمير منطقة الرياض ينوه بمشروع المصحف الإلكتروني للمكفوفين

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أمير منطقة الرياض ينوه بمشروع المصحف الإلكتروني للمكفوفين

أمير منطقة الرياض ينوه بمشروع المصحف الإلكتروني للمكفوفين
http://almnatiq.net/?p=944390
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم المدير التنفيذي لمشروع ” للمصحف الإلكتروني للمكفوفين ” الدكتور مشعل بن هشام الهرساني.
وقدم الهرساني شرحاً لسموه عن المصحف االذي يسهل تلاوة وحفظ القرآن الكريم على 8 ملايين كفيف مسلم حول العالم من خلال تطوير جهاز إلكتروني بإبتكار سعودي يحتوي على القرآن الكريم فقط وفق نسخة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، متوافق في ترتيب صفحاته مع مصحف المبصرين لدمج المكفوفين والمبصرين معاً في حلقة تحفيظ القرآن الكريم لتسهيل التلاوة والحفظ والتنقل بين الصفحات .
ونوه سموه بهذه المبادرة خدمة للمكفوفين ليتمكنوا من تلاوة وحفظ القرآن الكريم.

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