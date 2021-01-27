“هدف” يعقد ورشة عمل بالتعاون مع “غرفة القصيم” للتعريف ببرنامج أكاديمية “هدف” للقيادة

المناطق - بريدة

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلاً في برنامج أكاديمية “هدف” للقيادة، صباح أمس (الأربعاء) ورشة عمل تعريفية بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، وذلك في مقر الغرفة بالمنطقة، للتعريف ببرنامج أكاديمية “هدف” للقيادة.

وقدم مدير عام إدارة الأكاديميات في صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور فهد بن محمد الشهراني، عرضا عن برنامج القيادة ومراحل ومحتويات البرنامج وأدوات قياس الأثر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المشروعات والتحديات الأكثر أهمية لمنشآت القطاع الخاص، كما استعرض تحديد التوصيات الأكثر أهمية لتنفيذ البرنامج التدريبي الذي تقدمه الأكاديمية.

ويأتي انعقاد الورشة التعريفية التي حضرها عدد من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين وأصحاب المنشآت في القطاع الخاص، ضمن الجهود للتعريف بالأكاديمية وأهدافها وغاياتها في تمكين القوى الوطنية من الجنسين من تولي مناصب قيادية في منشآت القطاع الخاص.

واستعراضاً لآليات ومستهدفات البرنامج، تعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات‪.

وتسعى الأكاديمية إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز‪.

ويتضمن البرنامج ستة مراحل، تبدأ بعملية التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، وتتضمن المرحلة التالية تدريب المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشروعات تطبيق التعلم. وفي المرحلة الثالثة من البرنامج؛ يقوم المتدربين بتطبيق ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، وفي المرحلة الرابعة يتلقى المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، وفي المرحلة الخامسة يتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة، ومن ثم إقامة ندوة القيادة وحفل التخرج. وترتكز المرحلة السادسة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي على المتدربين لدى جهات عملهم.