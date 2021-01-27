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تعليم تبوك يسلم 1635 جهاز لوحي للطلاب المستفيدين من برنامج تكافل

تعليم تبوك يسلم 1635 جهاز لوحي للطلاب المستفيدين من برنامج تكافل

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تعليم تبوك يسلم 1635 جهاز لوحي للطلاب المستفيدين من برنامج تكافل

تعليم تبوك يسلم 1635 جهاز لوحي للطلاب المستفيدين من برنامج تكافل
http://almnatiq.net/?p=944396
المناطق- تبوك- فايز السميري:

أشرفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك على تسليم 1635 جهاز لوحي للطلاب مقدمة من مؤسسة تكافل الخيرية تمثل الدفعة الرابعة من مبادرة التمكين الرقمي ومخصصة للمرحلة الابتدائية .
وأكد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن المرحلة الرابعة من المبادرة تهدف لتأمين أجهزة لوحية للطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية ليتمكنوا من متابعة دروسهم من خلال منصة “مدرستي”، مشيداً بالدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة للتعليم، وتوفير كل ما يحتاجه الطلاب والطالبات لاستكمال رحلتهم التعليمية.

مشيراً إلى أن تسجيل الطلاب للاستفادة من خدمات برامج “تكافل الخيرية” يتم من خلال لجان تكافل التطوعية في المدارس الحكومية التي تقوم بحصر الطلاب المحتاجين في المدرسة وتسجيلهم من خلال بوابة تكافل الإلكترونية.
موضحاً بأن مؤسسة تكافل تقدم عددا من برامج الدعم الأخرى (المادي والمعنوي والتعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين لمساعدتهم نحو النجاح في دراستهم وتحسين فرصهم الوظيفية والعملية.
ويشمل ذلك برامج التدريب وبرامج التحفيز وتشجيع المتفوقين كجائزة “تفوّق”، وبرامج الدعم العيني “وجبتي” و”كسوتي” وبرنامج التمكين الرقمي “هدية المعرفة” و”دروس التقوية الإلكترونية.

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