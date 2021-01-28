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تعليم تبوك يحتفي بالطلاب الفائزين في المسابقات المحلية والدولية

تعليم تبوك يحتفي بالطلاب الفائزين في المسابقات المحلية والدولية

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http://almnatiq.net/?p=944399
المناطق- تبوك - فايز السميري:

أشاد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري ، بالمنجزات التي حققها طلاب مدارس المنطقة ضمن برامج النشاط العلمي التي تشوف على تنفيذها إدارة النشاط الطلابي والحاصلين على جوائز على مستوى المملكة، في ثلاث مسابقات هي: مسابقة الكانجارو العالمية للرياضيات ومسابقة موهبتي 2020 والمشروع الوطني للتصاميم العلمية وذلك خلال استقباله الطلاب وأولياء أمورهم في مقر إدارة التعليم بتبوك.
وأكد مدير التعليم، على أن الدعم للتعليم لا يقتصر على التعليم الأساسي، بل يشمل المنهج في منظوره الشامل، وتهيئة الطلبة وفق احتياجاتهم ورغباتهم من الأنشطة الطلابية، لاسيما الأنشطة اللاصفية بجميع فروعها العلمية والثقافية والرياضية والتقنية وغيرها، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على توفير البيئة التنافسية والمناسبة للإسهام في اكتشاف المواهب والموهوبين مبكراً والإعداد لها في برامج خاصة للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة عبر تنميتها وتحفيزها وتسخير الإمكانيات للوصول إلى الإبداع.
وبين أن تحقيق المراكز المتقدمة يبعث بالفخر والاعتزاز للطلاب وأولياء الأمور، وأسرة التعليم لأنها تأتي كترجمة للجهود المبذولة من الرعاية والأهتمام والدعم داعياً إلى أهمية تشجيع الطلاب على إتقان المعرفة وتطوير المهارات في شتى المعارف .
وقد شمل التكريم الطلاب الآتية أسماؤهم:
-الطالب علي علاء الدين علي مدرسة ابتدائية منارات العصر -الميدالية الذهبية في مسابقة الكانجارو الدولية
-الطالب مصطفى مؤمن الصفطي مدرسة ابتدائية عثمان بن عفان – الميدالية الفضية في مسابقة الكانجارو الدولية
-الطالب سعود عبدالعزيز العمري مدرسة ابتدائية عثمان بن عفان – الميدالية الفضية في مسابقة الكانجارو الدولية
-الطالب زياد منير حسن – مدرسة ابتدائية الملك عبدالعزيز النموذجية – الميدالية البرونزية في مسابقة الكانجارو الدولية
-الطالب مهند عوضه المالكي – مدرسة ابتدائية الملك عبدالعزيز النموذجية الميدالية البرونزية في مسابقة الكانجارو الدولية
-الطالب سعود مرزوق القحطاني مدرسة ابتدائية تبوك- الميدالية البرونزية في مسابقة الكانجارو الدولية
-الطالب سعود محمد القحطاني مدرسة ابتدائية الملك عبدالعزيز النموذجية – الميدالية البرونزية في مسابقة الكانجارو الدولية
-الطالب عبدالرحمن محمد علايا مدرسة ابتدائية الملك عبدالعزيز النموذجية- الميدالية البرونزية في مسابقة الكانجارو الدولية
-الطالب باسل فرحان العنزي مدرسة متوسطة الملك عبدالعزيز النموذجية- الميدالية البرونزية في مسابقة الكانجارو الدولية
-الطالب تميم عبدالله الحويطي مدرسة متوسطة الملك عبدالعزيز النموذجية- الميدالية البرونزية في مسابقة الكانجارو الدولية
-الطالب عبدالله عبدالعزيز العمري مدرسة متوسطة رياض الصالحين- الميدالية الفضية في مسابقة موهوب 2020
-الطالب عبدالإله عبدالرحيم العمري- مدرسة ثانوية رياض الصالحين- جائزة عينية.

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