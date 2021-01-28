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استبدال 150 متراً مربعاً من رخام صحن الطواف بالمسجد الحرام

استبدال 150 متراً مربعاً من رخام صحن الطواف بالمسجد الحرام

محليات
تعليم تبوك يحتفي بالطلاب الفائزين في المسابقات المحلية والدولية

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الاقتصاد

استبدال 150 متراً مربعاً من رخام صحن الطواف بالمسجد الحرام

استبدال 150 متراً مربعاً من رخام صحن الطواف بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=944402
المناطق - واس

استبدلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 150 متراً مربعاً من الرخام في صحن المطاف والمكبرية.
وتجري صيانة الرخام بمتابعة فريق متخصص يشرف على أعمال الترميم والتنظيف والاستبدال للقطع في حالة فقدانها لخاصية المحافظة على البرودة .
يأتي ذلك ضمن أعمال الصيانة القائمة على مدار الساعة والدورية المجدولة لكامل المسجد الحرام خاصة صحن المطاف والمسعى والمكبرية يباشرها 40 مهندساً وفنياً .

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