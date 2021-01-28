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البحرين تتسلم أول دفعة من لقاح “أسترازينيكا” ضد كورونا

البحرين تتسلم أول دفعة من لقاح “أسترازينيكا” ضد كورونا

أبرز المواد

البحرين تتسلم أول دفعة من لقاح “أسترازينيكا” ضد كورونا

البحرين تتسلم أول دفعة من لقاح “أسترازينيكا” ضد كورونا
http://almnatiq.net/?p=944405
المناطق - الرياض

تسلمت البحرين اليوم الخميس شحنة من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا قادمة من الهند، فيما أعلنت وزارة الصحة فتح باب التسجيل للتطعيم به في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن وزيرة الصحة البحرانية فائقة بنت سعيد الصالح تسلمت صباح اليوم دفعة من لقاح “كوفيشيلد – أسترازنيكا” المضاد لفيروس كورونا من السفير الهندي في المنامة، بينما توجه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء، بالشكر والتقدير إلى رئيس الهند ناريندرا مودي “على جهود التنسيق المشترك لتأمين استلام البحرين لقاح “كوفيشيلد”.
يأتي ذلك بعد أيام على موافقة البحرين على الاستخدام الطارئ للقاح، الذي تنتجه شركة “أسترازنيكا” بالتعاون مع جامعة أكسفورد، ويتم تصنيعه في معهد “سيرام” الشركة المصنعة للقاح في الهند.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية للراغبين في أخذ تطعيم “كوفيشيلد – أسترازنيكا” إلى المبادرة والتسجيل عن طريق الموقع التابع لوزارة الصحة أو من خلال تطبيق “مجتمع واعي”.

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