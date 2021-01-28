“البيئة” تدعو المنشآت البيطرية للحصول على التراخيص الرقمية الجديدة

المناطق - الرياض

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع المنشآت البيطرية بالمملكة، إلى سرعة الحصول على التراخيص الرقمية الجديدة قبل تاريخ 1/4/2021م، وذلك عبر منصة زراعي الإلكترونية (https://eservices.mewa.gov.sa/web/login ).

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يشمل جميع المنشآت البيطرية (الصيدليات، العيادات بأنواعها، المستشفيات، مراكز إيواء الحيوانات، مراكز العناية بالصقور، مكاتب الاستشارات البيطرية، مراكز التلقيح الاصطناعي).

وبينت أن هذه الخطوة ستسهل حصول المنشآت البيطرية على خدمات الوزارة المرتبطة بتلك التراخيص التي تقدمها دون الحاجة لمراجعة فروعها. مشددة على أن عدم حصول تلك المنشآت على التراخيص الجديدة سيجعلها عرضة لتطبيق الإجراءات النظامية.