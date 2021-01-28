احدث الأخبار

مركز “أداء” يُثري المعرفة في مجال إدارة وقياس الأداء لأكثر من 133 ألف مستفيد خلال 5 أعوام
أبرز المواد
 القوات البحرية تختتم أعمال مناورات التمرين “المدافع البحري المختلط21 “
أبرز المواد
 “البيئة” تدعو المنشآت البيطرية للحصول على التراخيص الرقمية الجديدة
منوعات
 البحرين تتسلم أول دفعة من لقاح “أسترازينيكا” ضد كورونا
أبرز المواد
 استبدال 150 متراً مربعاً من رخام صحن الطواف بالمسجد الحرام
محليات
 تعليم تبوك يحتفي بالطلاب الفائزين في المسابقات المحلية والدولية
منطقة تبوك
 تعليم تبوك يسلم 1635 جهاز لوحي للطلاب المستفيدين من برنامج تكافل
منطقة تبوك
 “هدف” يعقد ورشة عمل بالتعاون مع “غرفة القصيم” للتعريف ببرنامج أكاديمية “هدف” للقيادة
الاقتصاد
 أمير منطقة الرياض ينوه بمشروع المصحف الإلكتروني للمكفوفين
منطقة الرياض
 لجنة الاقتصاد والطاقة تجتمع “عبر الاتصال المرئي” وتناقش التقرير السنوي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية
أبرز المواد
 دولة أوروبية تمر بمرحلة “مروعة” من الجائحة
أبرز المواد
 تعليم الشرقية ينظم برنامج القيادة المتعلمة لرؤساء الأقسام والمشرفين التربويين
المنطقة الشرقية
مركز “أداء” يُثري المعرفة في مجال إدارة وقياس الأداء لأكثر من 133 ألف مستفيد خلال 5 أعوام

مركز “أداء” يُثري المعرفة في مجال إدارة وقياس الأداء لأكثر من 133 ألف مستفيد خلال 5 أعوام

أبرز المواد
القوات البحرية تختتم أعمال مناورات التمرين “المدافع البحري المختلط21 “

القوات البحرية تختتم أعمال مناورات التمرين “المدافع البحري المختلط21 “

أبرز المواد
“البيئة” تدعو المنشآت البيطرية للحصول على التراخيص الرقمية الجديدة

“البيئة” تدعو المنشآت البيطرية للحصول على التراخيص الرقمية الجديدة

منوعات
البحرين تتسلم أول دفعة من لقاح “أسترازينيكا” ضد كورونا

البحرين تتسلم أول دفعة من لقاح “أسترازينيكا” ضد كورونا

أبرز المواد

“البيئة” تدعو المنشآت البيطرية للحصول على التراخيص الرقمية الجديدة

“البيئة” تدعو المنشآت البيطرية للحصول على التراخيص الرقمية الجديدة
http://almnatiq.net/?p=944408
المناطق - الرياض

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع المنشآت البيطرية بالمملكة، إلى سرعة الحصول على التراخيص الرقمية الجديدة قبل تاريخ 1/4/2021م، وذلك عبر منصة زراعي الإلكترونية (https://eservices.mewa.gov.sa/web/login ).

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يشمل جميع المنشآت البيطرية (الصيدليات، العيادات بأنواعها، المستشفيات، مراكز إيواء الحيوانات، مراكز العناية بالصقور، مكاتب الاستشارات البيطرية، مراكز التلقيح الاصطناعي).

وبينت أن هذه الخطوة ستسهل حصول المنشآت البيطرية على خدمات الوزارة المرتبطة بتلك التراخيص التي تقدمها دون الحاجة لمراجعة فروعها. مشددة على أن عدم حصول تلك المنشآت على التراخيص الجديدة سيجعلها عرضة لتطبيق الإجراءات النظامية.

روابط ذات صلة

اكتشاف علمي نادر.. شجرة عمرها 20 مليون عام

اكتشاف علمي نادر.. شجرة عمرها 20 مليون عام
ضربة لـ”تيك توك”..فيديوهات “يوتيوب شورتس” تحقق مشاهدات ساحقة

ضربة لـ”تيك توك”..فيديوهات “يوتيوب شورتس” تحقق مشاهدات ساحقة
” حائل”.. باقات نموذجية في موسم “شتاء السعودية”

” حائل”.. باقات نموذجية في موسم “شتاء السعودية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*