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‏أمانة الشرقية: ضبط ٣ طن يوسفي وخس فاسد قبل التوزيع في سوق الخضار المركزي بالدمام

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‏أمانة الشرقية: ضبط ٣ طن يوسفي وخس فاسد قبل التوزيع في سوق الخضار المركزي بالدمام

‏أمانة الشرقية: ضبط ٣ طن يوسفي وخس فاسد قبل التوزيع في سوق الخضار المركزي بالدمام
http://almnatiq.net/?p=944419
المناطق - الدمام

‏ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، يوم أمس الأربعاء، ٣ طن من فاكهة اليوسفي وخضار الخس المستورد ظهرت عليها علامات التلف قبل توزيعها، في سوق الخضار المركزي بالدمام.

وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية في بيان صحفي: بأن الجولات الميدانية المكثفة للمراقبين الصحيين بالإدارة العامة لشؤون الأسواق، بوكالة الخدمات تأتي للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة قبل البيع، وأسفرت عن ضبط ٣ طن من فاكهة اليوسفي والخس المستورد، والتي ظهرت عليها علامات التلف قبل توزيعها بسوق الخضار المركزي بالدمام .

وأشارت الى أنه تم مصادرة كامل الكمية وعمل محضر اتلاف بها وتحرير مخالفه للمخالف، كما أن الأمانة رفعت خلال الفترة الماضية من وتيرة أعمالها الرقابية بأسواق النفع العام، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، والتأكد من سلامة الغذاء

وأكدت الأمانة استمرار الجولات التفتيشية لإحكام الرقابة على كافة الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، والتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية، والوقوف على التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان توفير بيئة آمنة صحية للمتسوقين.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية الجميع الى ضرورة الابلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز 940 أو عبر قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

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