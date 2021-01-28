أمانة الشرقية تنفذ 893 جولة رقابية وترصد 19 مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء

الدمام - المناطق

رصَدت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأربعاء 14/6/1442هـ، (19) مخالفة، سُجِّلت منها (15) مخالفة على عدد من الأسواق والمراكز التجارية المخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس ” كوفيد19″، و (4) مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية، وذلك من خلال (893) جولة رقابية نفذتها الأمانة، و جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في حين وقفت الأمانة على آلية عمل (468) من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ومتابعة (9406) من الكوادر البشرية بالنظافة لإتمام رفع (7757) طن من النفايات، وإزالة (4368) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات.

وتسعى الأمانة ومنذ بدء الجائحة إلى تحقيق هدفها لأن تكون المنطقة الشرقية في أعلى مستويات التعقيم والتطهير لحماية المجتمع، واستخدمت أمس (132289) لتراً من المعقمات والمطهرات المستخدمة، لغسل وتعقيم وتطهير (727) موقعا.

هذا وتستقبل الأمانة بلاغات وشكاوى المستفيدين من خلال مركز (940) لمعالجتها.