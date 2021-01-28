وكيل إمارة جازان للتنمية يرعى حفل تكريم لجنة المسؤولية المجتمعية بغرفة جازان

المناطق - فضة عطيف

رعى وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للشؤون التنموية الدكتور عيسى بن يحيى البناوي مساء امس، حفل تكريم لجنة المسؤولية المجتمعية بغرفة جازان وذلك بفندق راديسون بلو ، بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها وحصولها على جائزة جازان للتفوق والإبداع ، تحت شعار “10 سنوات حيث لا ينتهي العطاء” وتضمن حفل التكريم كلمة نائب رئيس الغرفة الشيخ سعود الغزواني وثمن جهود اللجنة واعمالها التطوعية في المنطقة وكافة محافظاتها.

كما القى رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية بغرفة جازان‬⁩ أ. محمد العبيري كلمة ثمن فيها جهود جميع العاملين في اللجنة من المتطوعين من الشباب والفتيات الذين ضربوا أروع الامثلة العمل التطوعي واستحقوا الفوز بجائزة جازان للتفوق والابداع ، منوها بدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، ورئيس وامين الغرفة وكافة منسوبيها واعدا باستمرار العطاء في مجال العمل التطوعي.

كما قدم بعد ذلك عرضا مرئيا لفيلم يحكي اهم وابرز محطات واعمال اللجنة خلال 10 سنوات ومساهمتهم كذلك وجهودهم توزيع الادوية خلال التصدي لفايروس كورونا.

وفي ختام الحفل كرم الدكتور البناوي مسؤولين اللجنة و اعضائها و عددا من الداعمين والرعاة.

حضر الحفل رئيس الغرفة التجارية خالد الصايغ وامين عام الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة جازان الدكتور ماجد الجوهري وعدد من المسؤولين.