احدث الأخبار

12 تجربة سياحية في “شتاء السعودية” لاستكشاف الحياة الفطرية بمحمية “سجا وأم الرمث”
أبرز المواد
 ارتفاع متزايد في أعداد الإصابات اليومية ، وتسجيل (253) حالة جديدة وتعافي (208) حالات
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يشهد مراسم توقيع عقود الدراسات الفنية والقانونية والمالية لمبادرة حافلات النقل السريعة BRT
منطقة المدينة المنورة
 وكيل إمارة جازان للتنمية يرعى حفل تكريم لجنة المسؤولية المجتمعية بغرفة جازان
منطقة جازان
 النتائج النهائية لمسابقة منصة مدرستي بتعليم الشرقية
المنطقة الشرقية
 ولي العهد يكشف تفاصيل تطوير مدينة الرياض لتكون من أكبر 10 اقتصادات في العالم
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 893 جولة رقابية وترصد 19 مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء
المنطقة الشرقية
 ‏أمانة الشرقية: ضبط ٣ طن يوسفي وخس فاسد قبل التوزيع في سوق الخضار المركزي بالدمام
المنطقة الشرقية
 مركز “أداء” يُثري المعرفة في مجال إدارة وقياس الأداء لأكثر من 133 ألف مستفيد خلال 5 أعوام
أبرز المواد
 القوات البحرية تختتم أعمال مناورات التمرين “المدافع البحري المختلط21 “
أبرز المواد
 “البيئة” تدعو المنشآت البيطرية للحصول على التراخيص الرقمية الجديدة
منوعات
 البحرين تتسلم أول دفعة من لقاح “أسترازينيكا” ضد كورونا
أبرز المواد
12 تجربة سياحية في “شتاء السعودية” لاستكشاف الحياة الفطرية بمحمية “سجا وأم الرمث”

12 تجربة سياحية في “شتاء السعودية” لاستكشاف الحياة الفطرية بمحمية “سجا وأم الرمث”

أبرز المواد
ارتفاع متزايد في أعداد الإصابات اليومية ، وتسجيل (253) حالة جديدة وتعافي (208) حالات

ارتفاع متزايد في أعداد الإصابات اليومية ، وتسجيل (253) حالة جديدة وتعافي (208) حالات

أبرز المواد
أمير المدينة المنورة يشهد مراسم توقيع عقود الدراسات الفنية والقانونية والمالية لمبادرة حافلات النقل السريعة BRT

أمير المدينة المنورة يشهد مراسم توقيع عقود الدراسات الفنية والقانونية والمالية لمبادرة حافلات النقل السريعة BRT

منطقة المدينة المنورة
وكيل إمارة جازان للتنمية يرعى حفل تكريم لجنة المسؤولية المجتمعية بغرفة جازان

وكيل إمارة جازان للتنمية يرعى حفل تكريم لجنة المسؤولية المجتمعية بغرفة جازان

منطقة جازان

12 تجربة سياحية في “شتاء السعودية” لاستكشاف الحياة الفطرية بمحمية “سجا وأم الرمث”

12 تجربة سياحية في “شتاء السعودية” لاستكشاف الحياة الفطرية بمحمية “سجا وأم الرمث”
http://almnatiq.net/?p=944442
المناطق - واس

من الملامح السياحية النوعية، التي نجحت الهيئة السعودية للسياحة في تفعيلها على مستوى خارطة تجارب موسم “شتاء السعودية” الذي انطلق في العاشر من ديسمبر الماضي، سياحة ما يُعرف بـ “المحميات الطبيعية”، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمتاح زيارتها اليوم أمام السياح من العوائل ومجموعات الأصدقاء من المواطنين والمقيمين، من أجل صناعة تجربة سياحية لا تنسى، والاستفادة من الباقات المتوفرة على موقع وتطبيق “روح السعودية” من قبل منظمي الرحلات السياحية.
ومن المحميات الطبيعية التي تقدم تجربة سياحية واسعة لاستكشاف الحياة النباتية والحيوانية النادرة، محمية “سجا وأم الرمث”، الواقعة في المنطقة الغربية الوسطى، وتمتد على مساحة 6528,2 كيلو مترًا مربعًا، وتمتاز بغطاء نباتي متوسط يساعد في حفظ الأصول الوراثية لبعض الثدييات والطيور والزواحف المتوطنة والنادرة في المحمية.
ومن أهم الانطباعات السياحية المترسخة عن محمية “سجا وأم الرمث”، هو تباين بيئتها بين التلال المنخفضة قليلة التموج، والسهول المكشوفة، والأودية التي تسودها نباتات الثمام وأشجار الطلح والسمر ونباتات الحنظل والحرمل، وقد أطلق فيها أعداد محدودة من طيور الحبارى لكونها امتداد طبيعي لانتشارها بين محمية محازة الصيد ومواطن تكاثرها الأخرى، وللمعلومية التوثيقية فقد أنشئت هذه المحمية في الأساس لإعادة توطين الحباري الشرقية والمها والنعام.
وإذا أردت الوصول إلى محمية “سجا وأم الرمث” بريًا، فما عليك إلا سلوك طريق “الرياض – مكة المكرمة” السريع، أما إن كنت من عاشقي السفر جوًا، فإن أقرب المطارات في المملكة للذهاب للمحمية، مطار الطائف الدولي، ولأهميتها تم تصنيفها من قبل اللجنة العالمية للمناطق المحمية (WCPA)، وهي جزء من الاتحاد الدولي للحفاظ على المحميات الطبيعية، والاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة (IUCN).
وما يميز هذه المحمية دون غيرها، عدد التجارب السياحية التي يمكن للقادمين تجربتها، والتي يصل عددها إلى 12 تجربة، وهو ما يمنح السائح خيارات متعددة تبعث فيه روح المغامرة والاستكشاف البري، ومن ذلك: “زيارة المواقع الأثرية، والتعرف على النباتات البرية، والنزهات الخلوية”، أضف إلى ذلك “التخييم، ورصد النجوم بالتلسكوب، ومشاهدة ومراقبة الحياة الفطرية والطيور النادرة، وركوب الجمال”، ويمكن الاستفادة من باقات “رحلات السفاري طويلة المدى بسيارات الدفع الرباعي، وتصوير الطبيعة، وركوب منطاد الهواء الساخن”، ناهيك عن ممارسة رياضة “الهايكنق” لمسارات قصيرة أو طويلة بين المناطق الجبلية.
وأدرجت الهيئة السعودية للسياحة، عدد من المحميات الطبيعية كباقات سياحية جديدة، إضافة إلى أكثر من 17 وجهة حالية في موسم “شتاء السعودية” الذي يستمر حتى نهاية مارس المقبل، تحت شعار “الشتاء حولك”؛ والمحميات هي”محمية عروق بني معارض”، و”محمية جزر فرسان”، بالإضافة إلى محمية سجا وأم الرمث”؛ بهدف اكتشاف ما تحتويه من ثروة حيوانية ونباتية، والاستمتاع بما تتميز به من الكثبان الرملية، والهضاب المرتفعة والوديان المتعددة، ومشاهدة الحيوانات البرية النادرة من “المها العربي” و”ظبي الريم” والعديد من الزواحف والطيور النادرة.

روابط ذات صلة

ارتفاع متزايد في أعداد الإصابات اليومية ، وتسجيل (253) حالة جديدة وتعافي (208) حالات

ارتفاع متزايد في أعداد الإصابات اليومية ، وتسجيل (253) حالة جديدة وتعافي (208) حالات
ولي العهد يكشف تفاصيل تطوير مدينة الرياض لتكون من أكبر 10 اقتصادات في العالم

ولي العهد يكشف تفاصيل تطوير مدينة الرياض لتكون من أكبر 10 اقتصادات في العالم
مركز “أداء” يُثري المعرفة في مجال إدارة وقياس الأداء لأكثر من 133 ألف مستفيد خلال 5 أعوام

مركز “أداء” يُثري المعرفة في مجال إدارة وقياس الأداء لأكثر من 133 ألف مستفيد خلال 5 أعوام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*