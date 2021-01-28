أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي للجنة شباب محافظة عنيزة

المناطق - بريدة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب منطقة القصيم ، التقرير السنوي لأعمال اللجنة، ومبادراتها وأنشطتها الهادفة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، وأمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش , ورئيس لجنة شباب محافظة عنيزة محمد الحركان وأعضاء اللجنة.

وعبر الأمير فيصل بن مشعل عن سعادته بما شاهده واطلع عليه من جهود كبيرة قدمتها لجنة شباب محافظة عنيزة ، مشيداً بما لمسه من أعضاء اللجنة من الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية لديهم تجاه وطنهم ، متمنياً سموه لهم دوام التوفيق والسداد في تحقيق الأهداف التي من أجلها أوجدت مثل تلك اللجان.

عقب ذلك كرم سمو أمير منطقة القصيم الداعمين والمشاركين في إنجاح أنشطة وبرامج اللجنة.

حضر الاستقبال وكيل امارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي.