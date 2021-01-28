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أمير القصيم يلتقي أبناء وذوي الشهيد فالح بن علي الحربي

أمير القصيم يلتقي أبناء وذوي الشهيد فالح بن علي الحربي

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أمير القصيم يلتقي أبناء وذوي الشهيد فالح بن علي الحربي

أمير القصيم يلتقي أبناء وذوي الشهيد فالح بن علي الحربي
http://almnatiq.net/?p=944454
المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم, أبناء وذوي شهيد الواجب فالح بن علي الحربي ، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وثمن سموه خلال اللقاء, ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام ورعاية لأبناء شهداء الواجب، منوهاً بالبطولات التي يسطرها جنود الوطن المخلصين في جميع القطاعات الأمنية والعسكرية لحفظ الأمن والدفاع عن أرض هذا الوطن الغالي بلاد الحرمين وقبلة المسلمين , سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة, وأن يمن على جنودنا المرابطين بعونه ونصره, وأن يتقبل الشهداء برحمته. 

فيما رفع أبناء وذوو الشهيد فالح الحربي شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, ولصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, وسمو نائبه, على مواساتهم في وفاة الشهيد فالح، الذي قدم روحه دفاعاً عن دينه ووطنه. 

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , ومحافظ عقلة الصقور حسون بن صالح الحسون.

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