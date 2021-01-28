أمير القصيم يلتقي الأنصاري بمناسبة إنشاء مشروع مركز متخصص لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى التوحد ومتلازمة داون على مساحة 124,056م2 بمدينة بريدة

المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم, الدكتور علي بن محمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة مجموعة علي الأنصاري القابضة, بمناسبة بإنشاء مركز متخصص لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى التوحد ومتلازمة داون بمنطقة القصيم.

واستمع سموه من قبل الدكتور الانصاري عن تفاصيل المشروع الذي سيتم اقامته بطاقة استيعابية تصل إلى 300 طفل من متلازمة داون والتوحد, على مساحة اجمالية قدرها 124,056م2 مشيراً على أن البناء سيتم على مساحة 11 ألف م2 ويتكون من أربعة طوابق, ويهدف إلى تعزيز العلاج الوظيفي وتقييم الذكاء والتدريبات الرياضية, وتعزيز تنمية المهارات والمواهب لدى الأطفال من خلال التوجيه الدائم والمستمر, كما سيتضمن المشروع ساحة مخصصة للمطاعم والمقاهي ومشروع انشاء مركز تجاري وفندق.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما قدمه الدكتور الأنصاري لتعزيز إنشاء مثل هذه المراكز المتخصصة, منوهاً بما يحظى به قطاع التنمية الاجتماعية من دعم وعناية الدولة ـ أعزها الله ـ, مشيراً على أن مثل هذا المشروع سيضم العديد من الخدمات الخادمة للتأهيل والعلاج, والتدخل المبكر لمتابعة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع بالمنطقة, سائلاً المولى عز وجل ان يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي, ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق, والمشرف العام على الشؤون التنموية فهد الدبيخي.