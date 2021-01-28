احدث الأخبار

محطات التحلية المتنقلة تحقق رقماً قياسياً عالمياً في استهلاك الطاقة 2.2 كيلووات بالساعة
أبرز المواد
 وزير التعليم يلتقي بالفريق العلمي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بعد إنهاء التجارب قبل السريرية لإنتاج لقاح فيروس كورونا
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي الأنصاري بمناسبة إنشاء مشروع مركز متخصص لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى التوحد ومتلازمة داون على مساحة 124,056م2 بمدينة بريدة
منطقة القصيم
 نقوش “حائل” الثمودية تروي لزوار “شتاء السعودية” تفاصيل الأمم السابقة
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي أبناء وذوي الشهيد فالح بن علي الحربي
منطقة القصيم
 فتح باب القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي على رتبتي ( جندي أول – جندي ) السبت القادم
أبرز المواد
 أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي للجنة شباب محافظة عنيزة
منطقة القصيم
 12 تجربة سياحية في “شتاء السعودية” لاستكشاف الحياة الفطرية بمحمية “سجا وأم الرمث”
أبرز المواد
 ارتفاع متزايد في أعداد الإصابات اليومية ، وتسجيل (253) حالة جديدة وتعافي (208) حالات
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يشهد مراسم توقيع عقود الدراسات الفنية والقانونية والمالية لمبادرة حافلات النقل السريعة BRT
منطقة المدينة المنورة
 وكيل إمارة جازان للتنمية يرعى حفل تكريم لجنة المسؤولية المجتمعية بغرفة جازان
منطقة جازان
 النتائج النهائية لمسابقة منصة مدرستي بتعليم الشرقية
المنطقة الشرقية
محطات التحلية المتنقلة تحقق رقماً قياسياً عالمياً في استهلاك الطاقة 2.2 كيلووات بالساعة

محطات التحلية المتنقلة تحقق رقماً قياسياً عالمياً في استهلاك الطاقة 2.2 كيلووات بالساعة

أبرز المواد
وزير التعليم يلتقي بالفريق العلمي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بعد إنهاء التجارب قبل السريرية لإنتاج لقاح فيروس كورونا

وزير التعليم يلتقي بالفريق العلمي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بعد إنهاء التجارب قبل السريرية لإنتاج لقاح فيروس كورونا

أبرز المواد
أمير القصيم يلتقي الأنصاري بمناسبة إنشاء مشروع مركز متخصص لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى التوحد ومتلازمة داون على مساحة 124,056م2 بمدينة بريدة

أمير القصيم يلتقي الأنصاري بمناسبة إنشاء مشروع مركز متخصص لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى التوحد ومتلازمة داون على مساحة 124,056م2 بمدينة بريدة

منطقة القصيم
نقوش “حائل” الثمودية تروي لزوار “شتاء السعودية” تفاصيل الأمم السابقة

نقوش “حائل” الثمودية تروي لزوار “شتاء السعودية” تفاصيل الأمم السابقة

أبرز المواد

محطات التحلية المتنقلة تحقق رقماً قياسياً عالمياً في استهلاك الطاقة 2.2 كيلووات بالساعة

محطات التحلية المتنقلة تحقق رقماً قياسياً عالمياً في استهلاك الطاقة 2.2 كيلووات بالساعة
http://almnatiq.net/?p=944470
المناطق - واس

تفقد معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم وعدد من أعضاء مجلس الإدارة أمس (13) مشروعاً تنموياً تنفذها “التحلية” في المنطقة الشرقية.
ووقفوا على ما أُنجِز في مشروع تصميم وتوريد وتنفيذ المحطات المتنقلة (أحد إنجازات المؤسسة النوعية) التي نُفذِت بكوادر التحلية الوطنية، وتعمل بتقنية التناضح العكسي وطُبِقَت فيها تقنيات رائدة استهدفت تخفيض الطاقة الكلية إلى أقل من 2.2 كيلووات بالساعة، وهو رقم قياسي عالمي غير مسبوق.
واطّلعوا على سير العمل والإنجاز في المشاريع والمنظومات الجديدة التي تنفذها المؤسسة، منها أنظمة نقل مياه: “مدينة الملك سلمان للطاقة” و “الخبر – الجامعة” و “طفيح – الجبيل” و “الجبيل – الرياض” و”الجبيل-الشرقية”.
واستمعوا إلى شرح شامل عن خطط العمل ومراحل تطور المشاريع والإنشاءات، وأبدوا تقديرهم لما تمّ إنجازه من نجاحات، ولجهود العاملين الكبيرة المبذولة رغم التحديات والظروف الاستثنائية.
وزاروا في ختام جولتهم معهد الأبحاث وتقنيات التحلية، ووقفوا على إنجازاته الأخيرة وفي مقدمتها “صفر رجيع ملحي” التي جذبت اهتمام جهات عالمية ومحلية لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بشأن استثمارها، وعلى رأسها الاتفاقية الموقّعة مع وزارة الطاقة الأمريكية.

روابط ذات صلة

وزير التعليم يلتقي بالفريق العلمي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بعد إنهاء التجارب قبل السريرية لإنتاج لقاح فيروس كورونا

وزير التعليم يلتقي بالفريق العلمي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بعد إنهاء التجارب قبل السريرية لإنتاج لقاح فيروس كورونا
نقوش “حائل” الثمودية تروي لزوار “شتاء السعودية” تفاصيل الأمم السابقة

نقوش “حائل” الثمودية تروي لزوار “شتاء السعودية” تفاصيل الأمم السابقة
فتح باب القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي على رتبتي ( جندي أول – جندي ) السبت القادم

فتح باب القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي على رتبتي ( جندي أول – جندي ) السبت القادم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*