احدث الأخبار

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار و”تداول” توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركات
أبرز المواد
 محطات التحلية المتنقلة تحقق رقماً قياسياً عالمياً في استهلاك الطاقة 2.2 كيلووات بالساعة
أبرز المواد
 وزير التعليم يلتقي بالفريق العلمي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بعد إنهاء التجارب قبل السريرية لإنتاج لقاح فيروس كورونا
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي الأنصاري بمناسبة إنشاء مشروع مركز متخصص لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى التوحد ومتلازمة داون على مساحة 124,056م2 بمدينة بريدة
منطقة القصيم
 نقوش “حائل” الثمودية تروي لزوار “شتاء السعودية” تفاصيل الأمم السابقة
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي أبناء وذوي الشهيد فالح بن علي الحربي
منطقة القصيم
 فتح باب القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي على رتبتي ( جندي أول – جندي ) السبت القادم
أبرز المواد
 أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي للجنة شباب محافظة عنيزة
منطقة القصيم
 12 تجربة سياحية في “شتاء السعودية” لاستكشاف الحياة الفطرية بمحمية “سجا وأم الرمث”
أبرز المواد
 ارتفاع متزايد في أعداد الإصابات اليومية ، وتسجيل (253) حالة جديدة وتعافي (208) حالات
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يشهد مراسم توقيع عقود الدراسات الفنية والقانونية والمالية لمبادرة حافلات النقل السريعة BRT
منطقة المدينة المنورة
 وكيل إمارة جازان للتنمية يرعى حفل تكريم لجنة المسؤولية المجتمعية بغرفة جازان
منطقة جازان
مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار و”تداول” توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركات

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار و”تداول” توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركات

أبرز المواد
محطات التحلية المتنقلة تحقق رقماً قياسياً عالمياً في استهلاك الطاقة 2.2 كيلووات بالساعة

محطات التحلية المتنقلة تحقق رقماً قياسياً عالمياً في استهلاك الطاقة 2.2 كيلووات بالساعة

أبرز المواد
وزير التعليم يلتقي بالفريق العلمي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بعد إنهاء التجارب قبل السريرية لإنتاج لقاح فيروس كورونا

وزير التعليم يلتقي بالفريق العلمي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بعد إنهاء التجارب قبل السريرية لإنتاج لقاح فيروس كورونا

أبرز المواد
أمير القصيم يلتقي الأنصاري بمناسبة إنشاء مشروع مركز متخصص لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى التوحد ومتلازمة داون على مساحة 124,056م2 بمدينة بريدة

أمير القصيم يلتقي الأنصاري بمناسبة إنشاء مشروع مركز متخصص لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى التوحد ومتلازمة داون على مساحة 124,056م2 بمدينة بريدة

منطقة القصيم

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار و”تداول” توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركات

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار و”تداول” توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركات
http://almnatiq.net/?p=944473

وقّعت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار وشركة السوق المالية السعودية “تداول” مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.
وتنص المذكرة على التعاون في نشر الأبحاث وتنظيم الفعاليات وإشراك الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة في جهود تطبيق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المملكة.
ووقّع مذكرة التفاهم من جانب مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الرئيس التنفيذي ريتشارد أتياس، ومن جانب “تداول” المدير التنفيذي المهندس خالد الحصان، وذلك خلال انعقاد الدورة الرابعة من المبادرة في العاصمة الرياض، وهي منصة دولية تجمع نخبة من الخبراء وقادة الدول والمستثمرين ورواد المشاريع وألمع العقول المبتكرة.
وقال الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس : “نحن سعداء بأن نكون طرفاً في مذكرة التفاهم مع “تداول”، وسنتعاون في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتأتي المذكرة تأكيداً على التزام المؤسسة تجاه هذا المجال المهم والعمل على التوعية به وتحسين مستوى تنفيذه في المنطقة في ظل تعاون مع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة لأجل تحقيق أهداف الاستدامة”.
من جانبه أوضح المهندس الحصان أن المذكرة تأتي في لحظة فارقة، مبينًا أن جائحة كورونا أبرزت مدى الترابط الشديد بين أسواقنا واقتصادنا وحياتنا عامةً، مما دفع قيادات وحكومات العالم إلى وضع النمو المستدام والشامل على رأس قائمة أجندة أعمالها.
وقال : “تدرك “تداول” أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في تعزيز عمل السوق المالية السعودية، ومن دواعي سرورنا أن نعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ومنصتها القوية لترسيخ سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المملكة عبر أرجاء المنطقة وما تجاوزها”.

روابط ذات صلة

محطات التحلية المتنقلة تحقق رقماً قياسياً عالمياً في استهلاك الطاقة 2.2 كيلووات بالساعة

محطات التحلية المتنقلة تحقق رقماً قياسياً عالمياً في استهلاك الطاقة 2.2 كيلووات بالساعة
وزير التعليم يلتقي بالفريق العلمي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بعد إنهاء التجارب قبل السريرية لإنتاج لقاح فيروس كورونا

وزير التعليم يلتقي بالفريق العلمي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بعد إنهاء التجارب قبل السريرية لإنتاج لقاح فيروس كورونا
نقوش “حائل” الثمودية تروي لزوار “شتاء السعودية” تفاصيل الأمم السابقة

نقوش “حائل” الثمودية تروي لزوار “شتاء السعودية” تفاصيل الأمم السابقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*