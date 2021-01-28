احدث الأخبار

القوات البحرية تختتم أعمال مناورات التمرين “المدافع البحري المختلط21 “
أبرز المواد
 وزير الموارد البشرية يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية
أبرز المواد
 مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار و”تداول” توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركات
أبرز المواد
 محطات التحلية المتنقلة تحقق رقماً قياسياً عالمياً في استهلاك الطاقة 2.2 كيلووات بالساعة
أبرز المواد
 وزير التعليم يلتقي بالفريق العلمي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بعد إنهاء التجارب قبل السريرية لإنتاج لقاح فيروس كورونا
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي الأنصاري بمناسبة إنشاء مشروع مركز متخصص لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى التوحد ومتلازمة داون على مساحة 124,056م2 بمدينة بريدة
منطقة القصيم
 نقوش “حائل” الثمودية تروي لزوار “شتاء السعودية” تفاصيل الأمم السابقة
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي أبناء وذوي الشهيد فالح بن علي الحربي
منطقة القصيم
 فتح باب القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي على رتبتي ( جندي أول – جندي ) السبت القادم
أبرز المواد
 أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي للجنة شباب محافظة عنيزة
منطقة القصيم
 12 تجربة سياحية في “شتاء السعودية” لاستكشاف الحياة الفطرية بمحمية “سجا وأم الرمث”
أبرز المواد
 ارتفاع متزايد في أعداد الإصابات اليومية ، وتسجيل (253) حالة جديدة وتعافي (208) حالات
أبرز المواد
القوات البحرية تختتم أعمال مناورات التمرين “المدافع البحري المختلط21 “

القوات البحرية تختتم أعمال مناورات التمرين “المدافع البحري المختلط21 “

أبرز المواد
وزير الموارد البشرية يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

وزير الموارد البشرية يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

أبرز المواد
مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار و”تداول” توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركات

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار و”تداول” توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركات

أبرز المواد
محطات التحلية المتنقلة تحقق رقماً قياسياً عالمياً في استهلاك الطاقة 2.2 كيلووات بالساعة

محطات التحلية المتنقلة تحقق رقماً قياسياً عالمياً في استهلاك الطاقة 2.2 كيلووات بالساعة

أبرز المواد

القوات البحرية تختتم أعمال مناورات التمرين “المدافع البحري المختلط21 “

القوات البحرية تختتم أعمال مناورات التمرين “المدافع البحري المختلط21 “
http://almnatiq.net/?p=944479

اختتمت اليوم مناورات التمرين البحري المختلط “المدافع البحري21” الذي نفذته القوات البحرية الملكية السعودية بمشاركة البحرية الأمريكية وقانصة الألغام البريطانية في منطقة عمليات الأسطول الشرقي بمياه الخليج العربي.
وأوضح مدير التمرين العميد البحري الركن عوض العنزي أن التمرين تضمن الكثير من المحاضرات قُدمت من الجانبين، وتم في التمرين تنفيذ عدد من التشكيلات البحرية بين السفن المشاركة وتطبيق فرضيات تتعلق بعمليات حق زيارة وتفتيش السفن وتدريبات للتعامل مع الألغام الطافية وعمليات الاستطلاع والتدريب والدفاع عن الموانئ والتعاون مع الزوارق المسيرة والطائرات دون طيار وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية على الأهداف المعادية سواءً الجوية أو السطحية.
وأشاد العميد العنزي بالمشاركين في التمرين لما أظهروا من احترافية وجاهزية عالية، وخرجوا بالكثير من النتائج الإيجابية التي تعكس أهمية التأهيل والتدريب المستمر للقوات المشاركة.
يُذكر أن التمرين البحري المختلط “المدافع البحري21” يُشارك فيه الكثير من القطع البحرية كالسفن، والزوارق، والمشاة، ووحدات الأمن البحرية الخاصة، وطيران القوات البحرية للتدريب على عِدة سيناريوات بحرية داخل البحر، ويأتي ضمن التمارين العسكرية المشتركة التي تجريها القوات المسلحة السعودية على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة بهدف رفع الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية، والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة في التمرين.

روابط ذات صلة

وزير الموارد البشرية يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

وزير الموارد البشرية يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية
مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار و”تداول” توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركات

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار و”تداول” توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركات
محطات التحلية المتنقلة تحقق رقماً قياسياً عالمياً في استهلاك الطاقة 2.2 كيلووات بالساعة

محطات التحلية المتنقلة تحقق رقماً قياسياً عالمياً في استهلاك الطاقة 2.2 كيلووات بالساعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*