احدث الأخبار

وزير الإعلام اليمني : الحوثي يرفض وصول فريق أممي إلى “صافر”
أبرز المواد
 “البيئة” تدعو (97) متقدماً ومتقدمة على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد
أبرز المواد
 “البيئة” تدعو 135 متقدماً على وظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة البيانات
أبرز المواد
 الصحة : إعادة جدولة جرعات لقاح “كورونا” بسبب تأخر الشركة الصانعة في التوريد
أبرز المواد
 “مستقبل الرياض” جلسة حوارية ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار
أبرز المواد
 القوات البحرية تختتم أعمال مناورات التمرين “المدافع البحري المختلط21 “
أبرز المواد
 وزير الموارد البشرية يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية
أبرز المواد
 مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار و”تداول” توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والشركات
أبرز المواد
 محطات التحلية المتنقلة تحقق رقماً قياسياً عالمياً في استهلاك الطاقة 2.2 كيلووات بالساعة
أبرز المواد
 وزير التعليم يلتقي بالفريق العلمي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بعد إنهاء التجارب قبل السريرية لإنتاج لقاح فيروس كورونا
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي الأنصاري بمناسبة إنشاء مشروع مركز متخصص لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى التوحد ومتلازمة داون على مساحة 124,056م2 بمدينة بريدة
منطقة القصيم
 نقوش “حائل” الثمودية تروي لزوار “شتاء السعودية” تفاصيل الأمم السابقة
أبرز المواد
وزير الإعلام اليمني : الحوثي يرفض وصول فريق أممي إلى “صافر”

وزير الإعلام اليمني : الحوثي يرفض وصول فريق أممي إلى “صافر”

أبرز المواد
“البيئة” تدعو (97) متقدماً ومتقدمة على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد

“البيئة” تدعو (97) متقدماً ومتقدمة على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد

أبرز المواد
“البيئة” تدعو 135 متقدماً على وظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة البيانات

“البيئة” تدعو 135 متقدماً على وظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة البيانات

أبرز المواد
الصحة : إعادة جدولة جرعات لقاح “كورونا” بسبب تأخر الشركة الصانعة في التوريد

الصحة : إعادة جدولة جرعات لقاح “كورونا” بسبب تأخر الشركة الصانعة في التوريد

أبرز المواد

“مستقبل الرياض” جلسة حوارية ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار

“مستقبل الرياض” جلسة حوارية ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار
http://almnatiq.net/?p=944486
المناطق - واس

عُقدت اليوم -ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار- جلسة حوارية بعنوان “مستقبل الرياض”, بمشاركة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح, ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد، وأدار الجلسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس.
وأوضح وزير الاستثمار أن البيئة الاستثمارية التي يتم وضعها تشمل إصلاحات تشريعية، وإنشاء 20 منطقة اقتصادية خاصة، 6 منها ستكون في الرياض، إلى جانب المراكز المالية التي ستستضيف الشركات العالمية، ومناطق اقتصادية مخصصة للأمور الرقمية والإبداعية واللوجستية، وجميعها ستكون مدعومة ببيئة تشريعية تنظيمية وجاذبة للمستثمرين، بحيث تقلل مخاطر ممارسة الأعمال وتجعل ممارسة الأعمال في المملكة أكثر تنافسية.
وأكد المهندس الفالح أن القطاع المالي في المملكة من ضمن أقوى القطاعات المالية في مجموعة العشرين، حيث تعاملت مع تداعيات الأزمة التي تسببت بها جائحة كورونا كوفيد-19 بمرونة وأثبتت قدرتها الفائقة على التعامل مع الأزمات، ورسخت من ثقة المستثمرين، ووفرت الرعاية الصحية للمواطنين.
من جانبه نوه الرشيد بالجهود التطويرية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مدينة الرياض حينما كان أميراً للمنطقة وما شهدته من إنجاز الكثير من مشاريع البنية التحتية لما يزيد عن 55 سنة, متناولاً إستراتيجية تطوير مدينة الرياض التي كشف عن ملامحها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جلسة بعنوان “مستقبل الرياض” ضمن جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار التي ستُعلن بعد بضعة أشهر وستسهم في تغيير كبير.
وبيّن معاليه أن نمو السكان في مدينة الرياض تضاعف عدة مرات على مدار السنين الماضية، مما يثبت جاهزية المدينة للنمو الهائل وتطبيق خطط الإستراتيجية التي تشمل عدة أمور ومنها: توسيع البصمة الاقتصادية خاصة مع وجود عمل مصرفي قوي، ومركز دبلوماسي، والكثير من الصناعات التي يمكن العمل عليها مثل الصناعة اللوجستية التي ستجلعنا مركزا لأكثر من 100 مليون شخص في المنطقة, إلى جانب التقنية الحيوية والثقافة والفن وغيرها.
وتناول جانب تحسين الوضع البيئي لمدينة الرياض، مفيدًا أنه يشمل مشاريع بيئية مثل متنزه الملك سلمان وبرنامج الرياض الخضراء لتشجير ملايين الأشجار، إضافة إلى مشاريع أخرى, مستعرضًا جانب المواهب المحلية التي يتم السعي نحو تحسينها، لا سيما أن 65% من سكان الرياض تحت الـ 30, عادّا إياهم كنزًا هائلاً.
وأفاد أن الجانب الرابع يتمثل في التوضيح المكاني في المنطقة لاستيعاب العدد الهائل من البشر, مؤكداً أهمية الحوكمة وأن يكون هناك مستهدفات وخطط لتحقيق رؤية القيادة الطموحة.
وحول جذب المقارّ الإقليمية للشركات الكبرى إلى الرياض، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن الرياض تأخذ موضعها وتطور اقتصادها وتتواصل مع مدن العالم وتتنافس معها على جذب الاستثمارات والمواهب البشرية والزوار، مما يجعلها مركزًا جاذباً عالمياً.

روابط ذات صلة

وزير الإعلام اليمني : الحوثي يرفض وصول فريق أممي إلى “صافر”

وزير الإعلام اليمني : الحوثي يرفض وصول فريق أممي إلى “صافر”
“البيئة” تدعو (97) متقدماً ومتقدمة على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد

“البيئة” تدعو (97) متقدماً ومتقدمة على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد
“البيئة” تدعو 135 متقدماً على وظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة البيانات

“البيئة” تدعو 135 متقدماً على وظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة البيانات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*