الصحة : إعادة جدولة جرعات لقاح “كورونا” بسبب تأخر الشركة الصانعة في التوريد

المناطق - متابعات

أعلنت وزارة الصحة أنها بدأت إعادة جدولة مواعيد الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مراكز اللقاح في الرياض وجدة والشرقية والمدينة المنورة.

وأكدت الوزارة أن أخذ الجرعة الثانية حسب المراجع الطبية والعلمية المعتمدة يمكن أن يكون بعد ستة أسابيع من الجرعة الأولى.

وعزت الوزارة ذلك لأسباب خارجة عن إرادتها نظرا لاستمرار تأخر التوريد إلى المملكة ودول العالم من قبل الشركة الصانعة للقاح.

وأوضحت «الصحة» أن الشركة الصانعة للقاحات التزمت بالتوريد ابتداء من منتصف الشهر الميلادي القادم بعد أن أوقفت الشركة تصدير اللقاحات لجميع الدول التي تتعامل معها بسبب التوسع في خطوط الإنتاج.

وأضافت الوزارة أنها ستواصل تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا والتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل كافة مناطق المملكة مع توفر اللقاح خلال الفترة القادمة، وذلك تواصلا لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فايروس كورونا.