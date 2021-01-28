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صندوق الاستثمارات العامة يُطلق شركة “كروز السعودية” لتطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة

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صندوق الاستثمارات العامة يُطلق شركة “كروز السعودية” لتطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة

صندوق الاستثمارات العامة يُطلق شركة “كروز السعودية” لتطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة
http://almnatiq.net/?p=944514
المناطق - واس

أطلق صندوق الاستثمارات العامة اليوم شركة “كروز السعودية” التي تهدف لتأسيس قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة، وتعزيز جهود المملكة لتصبح وجهة سياحية على خارطة الرحلات البحرية السياحية الدولية وتطوير قطاع السياحة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
ويقع مقرّ الشركة الرئيسي في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، وستشكّل “كروز السعودية” جسراً استراتيجياً بين العمليات البحرية والبرية وعمليات الموانئ السياحية المزمع تطويرها في العديد من المدن السعودية، لتضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة تتماشى مع أهداف قطاع السياحة في المملكة.
وتعمل “كروز السعودية” على تطوير الوجهات السياحية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بهدف تطوير مسارات للرحلات، وتوفير تجربة استثنائية للضيوف، وفرصة لاكتشاف التراث والثقافة السعودية، بما يضمن المحافظة على البيئة وحماية المقدرات الطبيعية.
ويأتي إطلاق الشركة تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 – 2025 التي تركز على إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة، لتعزيز الجهود التي تبذلها المملكة لتنويع مصادر العائدات بعيداً عن النفط، حيث يستهدف الصندوق وشـركاته التابعة له الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي تراكمياً بنهاية عام 2025، من خلال تفعيل فرص النمو للقطاعات الاستراتيجية والحيوية في المملكة.
ويستهدف الصندوق الاستفادة من المعالم السياحية، وكذلك من التراث التاريخي والثقافي للمملكة، مثل مواقع اليونسكو، بالإضافة إلى المواقع الجغرافية المميزة التي تقدمها المملكة مثل البيئة الجبلية أو البحرية من خلال الاستثمار في مشاريع سياحية كجزء من استراتيجيته لتطوير القطاعات الواعدة وتحقيق عوائد مرتفعة على المديين المتوسط والبعيد.

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