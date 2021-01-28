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سفير المملكة لدى نيجيريا يقدم أوراق اعتماده للرئيس النيجيري

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سفير المملكة لدى نيجيريا يقدم أوراق اعتماده للرئيس النيجيري

سفير المملكة لدى نيجيريا يقدم أوراق اعتماده للرئيس النيجيري
http://almnatiq.net/?p=944517
المناطق - واس

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا فيصل بن إبراهيم الغامدي أوراق اعتماده لفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا، وذلك خلال استقبال فخامته للسفير في القصر الرئاسي بالعاصمة أبوجا اليوم.
ونقل السفير الغامدي للرئيس بخاري خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.
ورحب فخامته بالسفير الغامدي، متمنيًا له التوفيق في مهمته لدفع العلاقات الوطيدة بين نيجيريا والمملكة.

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