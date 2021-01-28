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مدير “هدف” عن مستقبل “حافز”: لن نحرم الناس من أي مبالغ أقرتها الدولة

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مدير “هدف” عن مستقبل “حافز”: لن نحرم الناس من أي مبالغ أقرتها الدولة

مدير “هدف” عن مستقبل “حافز”: لن نحرم الناس من أي مبالغ أقرتها الدولة
http://almnatiq.net/?p=944529

تحدث مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تركي الجعويني، بشكل مقتضب عن مستقبل “حافز”، مؤكدا أن هناك مقترحا حاليا لإعادة تنظيمه وبانتظار موافقة الجهات الرسمية.

وقال، في لقاءٍ مع برنامج “بودكاست سقراط” حول مستقبل “حافز”، إن الصندوق بانتظار الموافقة على المقترح، مؤكدا أن الصندوق ليس هدفه حرمان الناس من أي مبالغ أقرتها الدولة.

وأشار إلى أن الإستراتيجية الجديدة للصندوق وُضعت بشكل يخدم الخطة التحولية على مدى الـ 3 سنوات القادمة، بهدف وضع الصندوق كمحور في المنطقة المناسبة له من خلال ارتباطه الوثيق بشراكاته الإستراتيجية مع القطاع الخاص كجهة تخلق فرص العمل.

ولفت إلى أن الدور المحوري للصندوق هو المعرفة باحتياجات القطاع الخاص والفرص الوظيفية، والمساعدة في تأهيل الباحثين عن العمل وتوجيههم إلى المسارات المناسبة.

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