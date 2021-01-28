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أمير نجران يرعى معرض “بارقة” للمكفوفين الثلاثاء المقبل

أمير نجران يرعى معرض “بارقة” للمكفوفين الثلاثاء المقبل
http://almnatiq.net/?p=944546
المناطق - نجران

أعلن النادي الأدبي بمنطقة نجران عن إطلاق معرض “بارقة”، الثلاثاء المقبل، برعاية كريمة بإذن الله من سمو أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد – حفظه الله – ، في قاعة كلية التقنية ( قاعة الأمير مشعل بن عبدالله ).

وأبرز رئيس النادي الأدبي بنجران، سعيد آل مرضمه، أن “بارقة” سينطلق يوم الثلاثاء 1442/6/20 هـ، في قاعة كلية التقنية، ويستمر حتى يوم الخميس 1442/6/22 هـ، مشيرًا إلى أن المعرض خاص بالفنون التشكيلية للمكفوفين لما يتميزون به من تعامل خاص لهذه الفئة الغالية على الجميع، ويزيدهم تميز ما يملكونه من حس إبداعي في الرسم رغم هذه الإعاقة.

وأوضح، أن المعرض الذي يستقطب المكفوفين من أنحاء المملكة يتنوع بالفعاليات المختلفة والزيارات السياحية لأهم المواقع في المنطقة للمكفوفين وذويهم وزوار منطقة نجران.

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