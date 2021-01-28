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وزير داخلية اليمن يتهم الحوثيين بارتكاب حروب عبثية بحق المدنيين

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وزير داخلية اليمن يتهم الحوثيين بارتكاب حروب عبثية بحق المدنيين

وزير داخلية اليمن يتهم الحوثيين بارتكاب حروب عبثية بحق المدنيين
http://almnatiq.net/?p=944548
المناطق - واس

اتهم وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان ميليشيا الحوثي الإرهابية بشنّ حروب عبثية، خلّفت دمارا لمؤسسات الدولة وتشريدا للمدنيين وارتكبت أبشع المجازر الوحشية بحق اليمنيين.
وقال الوزير حيدان خلال لقائه اليوم في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن رينو ديتال: إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تمارس جرائم بشعة وانتهاكات جسيمة بحق اليمنيين في المناطق المحررة والمناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وبحث الجانبان في اللقاء سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقّعة بين مكتب المفوضية والجمهورية اليمنية بحسب ما ورد في وكالة الأنباء الحكومية.
من جانبه استعرض ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مهامه في مجال التعاون المشترك بين البلدين انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقّعة بين مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والجمهورية اليمنية.
وأشار ديتال إلى استهداف مطار عدن الدولي من قبل ميليشيا الحوثي في الـ30 من ديسمبر الماضي ووقوع ضحايا من المدنيين يعدّ عملا إرهابيا، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني لا يسمح باستهداف المدنيين مهما كانت الظرف، كونه يندرج في إطار الجرائم والانتهاكات التي يعاقب القانون الدولي مرتكبيها.

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