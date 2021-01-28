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مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يعلن عن الجهات الحاصلة على جائزة التميز في كفاءة الإنفاق

مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يعلن عن الجهات الحاصلة على جائزة التميز في كفاءة الإنفاق
http://almnatiq.net/?p=944554
المناطق - واس

أعلن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يوم الخميس بتاريخ 15/06/1442هـ، الموافق 28/01/2021م، عن الجهات الحكومية الحاصلة على الجائزة النصف سنوية للتميز العملي والمؤسسي كفاءة الإنفاق للمرحلة الثانية، وتتكون جائزة التميز العملي من شقين، الشق الأول هو التقييم العام، والشق الثاني هي الفرص الإبداعية، وتُقدم جائزة التميز العملي للجهات المشاركة بالتقارير الشهرية، والتي حققت النتائج وفق معايير التميز العملي.
وتركز جائزة التميز المؤسسي على التقدم في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، ويهدف لرفع الجاهزية لتحقيق كفاءة الإنفاق بشكل ذاتي ومستدام وفق أفضل الممارسات العالمية والمحلية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة.
وحصل كلٌ من المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، وجامعة طيبة، ووزارة التجارة، ومؤسسة البريد السعودي، على جائزة التميز العملي بالتقييم العام، فيما حصلت على جوائز التميز العملي بخلق الفرص الإبداعية كلٌ من جامعة الملك سعود من خلال إدارة مخزون الأدوية قريبة انتهاء الصلاحية، والخدمات الطبية للقوات المسلحة من خلال مبادرة تحسين انسيابية المرضى في مستشفيات القوات المسلحة، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية من خلال التعاون مع الجامعات في المنطقة الشرقية لمشروع دراسة جودة المياه والحياة والبيئة لمحافظة الخبر، والمديرية العامة لحرس الحدود من خلال استخدام الطاقة المتجددة في تزويد المراكز الحدودية النائية بالكهرباء.
وحصدت وزارة الصحة المركز الأول في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، ووزارة النقل على المركز الثاني، ورئاسة الاستخبارات العامة حصلت على المركز الثالث، ووزارة التعليم على المركز الرابع، ووزارة المالية على المركز الخامس، وتميزت جامعة الطائف في ركيزة القيادة والإستراتيجية لبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق.
وكان قد دشن الجائزة في مرحلتها الثانية الرئيس التنفيذي للمركز المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، والتي نظمها المركز بهدف تحفيز مختلف الجهات والقطاعات لتحقيق أكبر كفاءة إنفاق ممكنة، بحسب ما ذكر المدير التنفيذي لقطاع التمكين بالمركز الدكتور عبدالله العبدالكريم، مؤكداً أن الجائزة تمثل امتنان وشكر المركز والقائمين عليه للجهود المقدمة من فرق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية لتحقيقهم التميز في هذا الشأن.
من جانبه عدّ رئيس فريق كفاءة الإنفاق بالمجلس الأعلى للقضاء صالح السالم، هذا المنجز مبادرة من المركز لتحقيق كفاءة الإنفاق لدى مختلف القطاعات، متطلعين إلى دورها في رفع مستويات جودة العمل، واغتنام الفرص ووضع الحلول لترشيد الصرف، والحد من الهدر.
بدوره نوه وكيل الشؤون المالية والإدارية بوزارة الصحة علي اللافي، بجهود مركز تحقيق كفاءة الإنفاق الذي يعمل مع الجهات يدًا بيد، سعياً إلى الاستخدام الأمثل للموارد، وذلك عن طريق إنجاز المستهدفات بتكاليف أقل، أو تحقيق إنجازات أكبر بذات الموارد.
يذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المركز لتنفيذ الترتيبات والمواد التنظيمية لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق، القاضي بتشجيع الأجهزة الحكومية على التميز في كفاءة الإنفاق، من خلال اقتراح حوافز لذلك، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

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