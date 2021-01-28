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تسرب مواد كيميائية يقتل خمسة أشخاص في أمريكا

تسرب مواد كيميائية يقتل خمسة أشخاص في أمريكا
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المناطق - وكالات

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، مقتل 5 أشخاص على الأقل، وإصابة 10 آخرين إثر تسرّب مواد كيميائية قرب مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأميركية.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأميركية، أن 6 توفوا ونُقل عدد آخر للمستشفى بعد تسرب نيتروجين سائل في مصنع للدواجن بشمال شرق ولاية جورجيا.

وقالت الوكالة نقلًا عن متحدث باسم النظام الصحي بشمال شرق جورجيا أن 5 توفوا في مصنع جينزفيل قبل أن يتسنى نقلهم للمستشفى، في حين توفي واحد في غرفة الطوارئ.

يذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه عالميًا، حيث هز انفجار مبنى مكونًا من 5 طوابق، غربي العاصمة موسكو، أغسطس الماضي.

وأشارت المعلومات المتداولة حينها أن سبب الانفجار تسرب الغاز داخل المبنى.

وتسبب الانفجار في اندلاع حريق اجتاح ثلاثة طوابق، وأصيب 4 أشخاص، حالة اثنين منهم وصفت بالخطيرة، وتمكن فريق الإطفاء من إجلاء 16 آخرين.

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