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المملكة المتحدة تحظر دخول المسافرين إليها من الإمارات

المملكة المتحدة تحظر دخول المسافرين إليها من الإمارات
http://almnatiq.net/?p=944577
المناطق - وكالات

قررت المملكة المتحدة، الخميس، غلق حدودها أمام المسافرين إليها من الإمارات العربية المتحدة، وبينها دبي التي تستقبل عدداً كبيراً من السياح، إضافة إلى بوروندي ورواندا في محاولة لكبح تفشي كوفيد-19.

والحظر الذي يبدأ سريانه الجمعة يمثل مفاجأة سلبية لكثير من السياح المتواجدين في دبي التي أبقت حدودها مفتوحة رغم ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19. ولا يشمل القرار المواطنين البريطانيين والإيرلنديين، وكذلك المقيمين في المملكة المتحدة، الذين صار عليهم الالتزام بحجر لعشرة أيام إثر عودتهم للبلاد، وفق ما أوضح وزير النقل غرانت تشابس على تويتر.

يشار إلى أن المملكة المتحدة قد أغلقت حدودها منتصف كانون الثاني/يناير أمام غير المقيمين القادمين من دول أميركا الجنوبية والبرتغال. ويجب كذلك على المسافرين إلى المملكة المتحدة، أول بلد أوروبي يتجاوز 100 ألف وفاة جراء الوباء، إظهار فحص يظهر عدم إصابتهم كوفيد-19.

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