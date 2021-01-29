إحباط توزيع 11 طن أسماك فاسدة في مكة

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http://almnatiq.net/?p=944580
المناطق - مكة المكرمة

تمكنت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، من ضبط موقع مخالف لتخزين وتجفيف الأسماك في منطقة ملكان، يُدار من قِبل عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.

وأبرز رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، أنه جرى إحباط 11 طناً من الأسماك الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد الأحواش الشعبية بمنطقة ملكان، وذلك بعد رصد الموقع المخالف وضبط كمية الأسماك المجهزة للتوزيع على الأسواق.

وأكد “المالكي” إتلاف الكمية وإغلاق الموقع وإكمال الإجراءات النظامية مع الجهات الأمنية المختصة وتطبيق لائحة العقوبات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

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