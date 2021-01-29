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“نوفافاكس” الأميركية تؤكد فعالية لقاحها بنسبة 89.3%

“نوفافاكس” الأميركية تؤكد فعالية لقاحها بنسبة 89.3%
http://almnatiq.net/?p=944596
المناطق - وكالات

أكدت شركة “نوفافاكس” الأميركية للتكنولوجيا الحيوية، فعالية لقاحها المضاد لـ “كورونا” بنسبة 89.3٪، وذلك وفق ما أظهرت تجارب أجريت في بريطانيا.

وقالت الشركة، إن: اللقاح بحسب التحليل الأولي، فعال تقريباً في الحماية من السلالة المتحورة للفيروس والتي اكتشفت لأول مرة في المملكة المتحدة.

وبينت “نوفافاكس”، أن التجربة شملت 15 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و84 عاماً، في حين أن 27% منهم فوق 65 عاماً، وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بتقديم نتائج التجارب السريرية للمراجعة التنظيمية في بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

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