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ميدان الملك سعود للفروسية يطلق سباقه الـ 15 في القصيم

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ميدان الملك سعود للفروسية يطلق سباقه الـ 15 في القصيم

ميدان الملك سعود للفروسية يطلق سباقه الـ 15 في القصيم
http://almnatiq.net/?p=944606
المناطق - القصيم

أقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم أمس حفل سباقه الخامس عشر لموسم 1442هـ .
وتكون الحفل من 7 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :
الشوط الأول والمخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1200م حققه الجواد (انتر) للمالك محمد العلوش.
والثاني مخصص لإنتاج محلي ( أفراس ) من ( 0 إلى 1 ) ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1200م  حققته الفرس ( صداوية ) للمالك محمد القعير.
و الثالث المخصص لمفتوح الدرجات للخيل العربية ( عمر 3 سنوات ) ( للخيالة المتمرنين ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( فلاح جودة) للمالك صالح المدفع.
و الرابع والمخصص إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 4 سنوات ) على مسافة 1400م  حققه الجواد ( النهروان ) للمالك علي السحيمان .
و الخامس المخصص لإنتاج محلي ربحت من ( 1 إلى 3 )  ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( قيام ) للمالك سعد الرويلي .
الشوط السادس والرئيس إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1400 م حققته الفرس ( ود نوره ) للمالك بسام العليان  .
والسابع لإنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( باهرني ) للمالك إبراهيم الغدير .
وفي نهاية الحفل توج مدير عام الميدان عبدالعزيز التويجري، كأس الدعم الرابع عشر لمالك الفرس (  ود نوره ) بسام العليان .

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