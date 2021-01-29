ميدان الملك سعود للفروسية يطلق سباقه الـ 15 في القصيم

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أقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم أمس حفل سباقه الخامس عشر لموسم 1442هـ .

وتكون الحفل من 7 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :

الشوط الأول والمخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1200م حققه الجواد (انتر) للمالك محمد العلوش.

والثاني مخصص لإنتاج محلي ( أفراس ) من ( 0 إلى 1 ) ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1200م حققته الفرس ( صداوية ) للمالك محمد القعير.

و الثالث المخصص لمفتوح الدرجات للخيل العربية ( عمر 3 سنوات ) ( للخيالة المتمرنين ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( فلاح جودة) للمالك صالح المدفع.

و الرابع والمخصص إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 4 سنوات ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( النهروان ) للمالك علي السحيمان .

و الخامس المخصص لإنتاج محلي ربحت من ( 1 إلى 3 ) ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( قيام ) للمالك سعد الرويلي .

الشوط السادس والرئيس إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1400 م حققته الفرس ( ود نوره ) للمالك بسام العليان .

والسابع لإنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( باهرني ) للمالك إبراهيم الغدير .

وفي نهاية الحفل توج مدير عام الميدان عبدالعزيز التويجري، كأس الدعم الرابع عشر لمالك الفرس ( ود نوره ) بسام العليان .

