انطلاق منافسات بطولة المملكة لجمال الخيل العربية الأصيلة بالرياض

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انطلقت أمس منافسات بطولة المملكة لجمال الخيل العربية الأصيلة ( كحيلة )، التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب ، في واجهة الرياض وتستمر لمدة 4 أيام .

واشتملت فعاليات اليوم الأول للبطولة على منافسات المهرات لفئتي ” أعمار سنة” و”أعمار سنتين” ، حيث نالت المهرة ” شيم م رغوان ” لصاحبها متعب القحطاني المركز الأول في الشوط الأول لفئة ” أعمار سنة “، وحلت ثانية المهرة ” تي ال عروب ” لصاحبها عبدالعزيز الفوزان.

وحصلت المهرة ” دانيا السيد ” لصاحبها خالد السيد على المركز الأول في الشوط الثاني لنفس الفئة ، فيما حققت المهرة ” دمشق السيد ” صدارة الشوط الثالث وكسبت المهرة ” ازارا أو اس ” الشوط الرابع والأخير للفئة، وفي الفئة الثانية من المهرات ” أعمار سنتين” حصدت المهرة ” دلال السيد ” المركز الأول في الشوط الأول.، وحلت ثانية المهرة “ضباء الخالدية ” لصاحبها ماجد الحسين .

وفي الشوط الثاني حققت المهرة ” يمامة العيينة “المركز الأول ، فيما نالت المهرة ” منيرفا اس بي ايه ” المركز الأول في الشوط الثالث والأخير من الفئة الثانية .

يذكر أن البطولة تشهد تواجد أكثر من 400 خيل عربية أصيلة تعود ملكيتها إلى أكثر من 120 مربطاً من مختلف مناطق المملكة .