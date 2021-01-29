ووهان.. الصحة العالمية تبدأ تحقيقا صعبا حول منشأ الفيروس

المناطق_رويترز

يزور فريق منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، مختبرات وأسواقاً في ووهان في إطار تحقيق حول منشأ الفيروس المستجد، الذي أصاب وأودى بحياة الملايين حول العالم خلال نحو عام من اكتشافه.

أظهر إحصاء لـ”رويترز” أن ما يربو على 101.03 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و178,376، فيما شُفي ما لا يقلّ عن 61,298,900 شخص.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

من ووهان

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إن فريق الخبراء الذي يوجد في الصين منذ أسبوعين للتحقق من منشأ فيروس كورونا، سيقابل اليوم عددا من العلماء، ويزور مختبرات وأسواق ومستشفيات في مدينة ووهان.

وقالت المنظمة إن الزيارات الميدانية ستشمل معهد ووهان لعلم الفيروسات، وسوق هوانان، ومركز ووهان لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأضافت أن فريق الخبراء المستقلين، المقرر أن يظل في الصين لمدة أسبوعين آخرين، سيتحدث أيضا إلى مجموعة من أوائل المصابين بالفيروس في المدينة، مشيرة إلى أن كل الافتراضات مطروحة على الطاولة مع اتباع الفريق للمنهج العلمي في عمله.

وسعت منظمة الصحة إلى خفض سقف التوقعات المتعلقة بتوصل الفريق إلى نتائج، وقال مدير الطوارئ في المنظمة مايك رايان إن المهمة صعبة وليس هناك من ضمانات للوصول إلى إجابات.

وأعرب سكان ووهان عن دعمهم لفريق منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصول جائحة كورونا في المدينة.

وكان الفريق قد غادر فندق الحجر الصحي في ووهان يوم الخميس لبدء العمل الميداني، بعد أسبوعين من وصوله إلى المدينة.