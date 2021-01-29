محافظ البنك المركزي: جمعنا 200 مليار دولار لتطوير الأبحاث وتوزيع اللقاحات

محافظ البنك المركزي: جمعنا 200 مليار دولار لتطوير الأبحاث وتوزيع اللقاحات

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محافظ البنك المركزي: جمعنا 200 مليار دولار لتطوير الأبحاث وتوزيع اللقاحات

محافظ البنك المركزي: جمعنا 200 مليار دولار لتطوير الأبحاث وتوزيع اللقاحات
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المناطق_الرياض

أكد محافظ البنك المركزي، فهد المبارك، أن المملكة نجحت خلال رئاستها لمجموعة العشرين في تخطي تأثير جائحة كورونا بحلول عالمية.

وأضاف المبارك، خلال جلسات اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار، لقد تمكنا من جمع 200 مليار دولار لتطوير الأبحاث وتوزيع اللقاحات، واستطعنا تأجيل كثيراً من الديون للدول الفقيرة.

وتابع “فهد المبارك” لقد استفدنا من مخرجات رؤية 2030، والتي بينت قوة التقنية والبنية التحتية و الرعاية الصحية، وتم العمل بها بشكل ناجح.

وأضاف محافظ البنك المركزي “لقد طبقنا الكثير من المبادرات وتعاملنا مع الجائحة بنفس الطريقة تعاملنا مع الأزمة المالية عامي 2008 و 2009.

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