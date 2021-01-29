فتح باب التسجيل بشؤون الأفواج الأمنية.. رابط وموعد التقديم

فتح باب التسجيل بشؤون الأفواج الأمنية.. رابط وموعد التقديم

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فتح باب التسجيل بشؤون الأفواج الأمنية.. رابط وموعد التقديم

فتح باب التسجيل بشؤون الأفواج الأمنية.. رابط وموعد التقديم
http://almnatiq.net/?p=944638
المناطق_الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي على رتبتي (جندي أول ـ جندي) للقيام بأعمال الأمن والحراسة وللتعيين عليها في مناطق (الرياض – عسير ـ جازان ـ نجران).

وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت القادم الموافق 1761442هـ الساعة العاشرة صباحا وحتى يوم الخميس الموافق 2261442هـ الساعة العاشرة صباحا عبر منصة ( أبشر – التوظيف ) على الرابط التالي( https://jobs.sa)

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