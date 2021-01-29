احدث الأخبار

بايدن يعتزم تعيين مستشار السياسة الخارجية السابق لأوباما مبعوثًا خاصًّا بإيران
أبرز المواد
 الحيزان: المنخفض القطبي يقترب.. وأمطار متفاوتة على مناطق عدة
أبرز المواد
 فتح باب التسجيل بشؤون الأفواج الأمنية.. رابط وموعد التقديم
أبرز المواد
 محافظ البنك المركزي: جمعنا 200 مليار دولار لتطوير الأبحاث وتوزيع اللقاحات
أبرز المواد
 «الصحة» توضح مخاطر ارتفاع ضغط الدم وطرق الوقاية
أبرز المواد
 ووهان.. الصحة العالمية تبدأ تحقيقا صعبا حول منشأ الفيروس
أبرز المواد
 لأول مرة.. رصد 5 كواكب خارج المجموعة الشمسية يؤدون رقصة كونية
أبرز المواد
 انطلاق منافسات بطولة المملكة لجمال الخيل العربية الأصيلة بالرياض
أبرز المواد
 الأفلاج.. خمسة طلاب ينجحون في ختم القرآن الكريم “عن بُعد”
أبرز المواد
 مرور القريات يطيح بمفحط عرض حياة الآخرين للخطر
أبرز المواد
 ميدان الملك سعود للفروسية يطلق سباقه الـ 15 في القصيم
أبرز المواد
 بايدن يعتزم تعيين روبرت مالي مبعوثاً لإيران
أبرز المواد
بايدن يعتزم تعيين مستشار السياسة الخارجية السابق لأوباما مبعوثًا خاصًّا بإيران

بايدن يعتزم تعيين مستشار السياسة الخارجية السابق لأوباما مبعوثًا خاصًّا بإيران

أبرز المواد
الحيزان: المنخفض القطبي يقترب.. وأمطار متفاوتة على مناطق عدة

الحيزان: المنخفض القطبي يقترب.. وأمطار متفاوتة على مناطق عدة

أبرز المواد
فتح باب التسجيل بشؤون الأفواج الأمنية.. رابط وموعد التقديم

فتح باب التسجيل بشؤون الأفواج الأمنية.. رابط وموعد التقديم

أبرز المواد
محافظ البنك المركزي: جمعنا 200 مليار دولار لتطوير الأبحاث وتوزيع اللقاحات

محافظ البنك المركزي: جمعنا 200 مليار دولار لتطوير الأبحاث وتوزيع اللقاحات

أبرز المواد

بايدن يعتزم تعيين مستشار السياسة الخارجية السابق لأوباما مبعوثًا خاصًّا بإيران

بايدن يعتزم تعيين مستشار السياسة الخارجية السابق لأوباما مبعوثًا خاصًّا بإيران
http://almnatiq.net/?p=944640
المناطق_الرياض

كشف مصدران مطلعان، عن توقعات بتعيين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن روبرت مالي مستشار السياسة الخارجية السابق بإدارة باراك أوباما مبعوثًا خاصًّا للشأن الإيراني.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق حول النووي الإيراني إلا إذا التزمت طهران مجددًا بالتزاماتها التي تراجعت عنها.

وفي أول مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي الجديد، قال: لم تعد إيران تحترم التزاماتها على جبهات عدة. إذا اتخذت هذا القرار بالعودة إلى التزاماتها فسيستغرق الأمر بعض الوقت، وثمة حاجة أيضًا إلى وقت لنتمكن من تقييم احترامها لالتزاماتها. نحن بعيدون من ذلك، هذا أقل ما يمكن قوله.

روابط ذات صلة

الحيزان: المنخفض القطبي يقترب.. وأمطار متفاوتة على مناطق عدة

الحيزان: المنخفض القطبي يقترب.. وأمطار متفاوتة على مناطق عدة
فتح باب التسجيل بشؤون الأفواج الأمنية.. رابط وموعد التقديم

فتح باب التسجيل بشؤون الأفواج الأمنية.. رابط وموعد التقديم
محافظ البنك المركزي: جمعنا 200 مليار دولار لتطوير الأبحاث وتوزيع اللقاحات

محافظ البنك المركزي: جمعنا 200 مليار دولار لتطوير الأبحاث وتوزيع اللقاحات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*