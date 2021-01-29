بايدن يعتزم تعيين مستشار السياسة الخارجية السابق لأوباما مبعوثًا خاصًّا بإيران

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كشف مصدران مطلعان، عن توقعات بتعيين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن روبرت مالي مستشار السياسة الخارجية السابق بإدارة باراك أوباما مبعوثًا خاصًّا للشأن الإيراني.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق حول النووي الإيراني إلا إذا التزمت طهران مجددًا بالتزاماتها التي تراجعت عنها.

وفي أول مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي الجديد، قال: لم تعد إيران تحترم التزاماتها على جبهات عدة. إذا اتخذت هذا القرار بالعودة إلى التزاماتها فسيستغرق الأمر بعض الوقت، وثمة حاجة أيضًا إلى وقت لنتمكن من تقييم احترامها لالتزاماتها. نحن بعيدون من ذلك، هذا أقل ما يمكن قوله.