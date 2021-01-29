احدث الأخبار

«أمانة الرياض» تُعلق على مقطع جمع «القطط الضالة» بالشوارع
أبرز المواد
 “الاستثمارات العامة” يُطلق “كروز السعودية” لتطوير الرحلات البحرية السياحية
أبرز المواد
 «البيئة» تدعو 135 متقدما على 170 وظيفة للمقابلة الشخصية
أبرز المواد
 ميزة أمان إضافية جديدة لواتساب ويب قريباً
أبرز المواد
 «الأرصاد»: أمطار متوسطة على جدة وبحرة ورابغ.. وانخفاض الحرارة شمالاً
أبرز المواد
 بايدن يعتزم تعيين مستشار السياسة الخارجية السابق لأوباما مبعوثًا خاصًّا بإيران
أبرز المواد
 الحيزان: المنخفض القطبي يقترب.. وأمطار متفاوتة على مناطق عدة
أبرز المواد
 فتح باب التسجيل بشؤون الأفواج الأمنية.. رابط وموعد التقديم
أبرز المواد
 محافظ البنك المركزي: جمعنا 200 مليار دولار لتطوير الأبحاث وتوزيع اللقاحات
أبرز المواد
 «الصحة» توضح مخاطر ارتفاع ضغط الدم وطرق الوقاية
أبرز المواد
 ووهان.. الصحة العالمية تبدأ تحقيقا صعبا حول منشأ الفيروس
أبرز المواد
 لأول مرة.. رصد 5 كواكب خارج المجموعة الشمسية يؤدون رقصة كونية
أبرز المواد
«أمانة الرياض» تُعلق على مقطع جمع «القطط الضالة» بالشوارع

«أمانة الرياض» تُعلق على مقطع جمع «القطط الضالة» بالشوارع

أبرز المواد
“الاستثمارات العامة” يُطلق “كروز السعودية” لتطوير الرحلات البحرية السياحية

“الاستثمارات العامة” يُطلق “كروز السعودية” لتطوير الرحلات البحرية السياحية

أبرز المواد
«البيئة» تدعو 135 متقدما على 170 وظيفة للمقابلة الشخصية

«البيئة» تدعو 135 متقدما على 170 وظيفة للمقابلة الشخصية

أبرز المواد
ميزة أمان إضافية جديدة لواتساب ويب قريباً

ميزة أمان إضافية جديدة لواتساب ويب قريباً

أبرز المواد

ميزة أمان إضافية جديدة لواتساب ويب قريباً

ميزة أمان إضافية جديدة لواتساب ويب قريباً
http://almnatiq.net/?p=944655
المناطق- الرياض

من المزمع أن يتم إضافة ميزة أمان إضافية لـتطبيق واتساب ويب، والتي ستضيف طبقة أخرى من الحماية لحساب المستخدم عند ربطه بجهاز الكمبيوتر الخاص به.

وتتمثل الميزة الإضافية التي ستتوفر على نظام تشغيل الهاتف في التعرف على الوجه وبصمة الإصبع، لمنع المتسللين من اختراق تطبيق واتساب ويب.

وبحسب الخبراء، فإن واتساب سيطلب من المستخدمين استخدام إلغاء قفل الوجه أو بصمة الإصبع على الهاتف، لدخول واتساب ويب على الكمبيوتر، قبل مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً.

في الوقت الحالي، يتعين على المستخدمين فقط مسح رمز الاستجابة السريعة من الهاتف لربط حساب واتساب الخاص بهم بجهاز الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي.

وفقًا للشركة، فإن ميزة الأمان الجديدة هذه “ستحد من احتمال ربط أحد زملاء المكتب أو أي شخص جهاز الكمبيتر بحساب واتس آب الخاص بشخص آخر دون علم منه.

سيتم طرح ميزة الأمان الجديدة، إلى جانب إعادة التصميم المرئي لصفحة واتساب ويب على الهواتف، للمستخدمين الذين لديهم أجهزة متوافقة خلال الأسابيع المقبلة، وفقًا للشركة.

وتعمل الشركة أيضاً على إضافة ميزات مكالمات الفيديو والصوت لمنصة واتساب ويب، وهي في المرحلة التجريبية حالياً ولم يتم طرحها بعد لجميع المستخدمين، بحسب صحيفة إنديان إكسبرس.

روابط ذات صلة

«أمانة الرياض» تُعلق على مقطع جمع «القطط الضالة» بالشوارع

«أمانة الرياض» تُعلق على مقطع جمع «القطط الضالة» بالشوارع
“الاستثمارات العامة” يُطلق “كروز السعودية” لتطوير الرحلات البحرية السياحية

“الاستثمارات العامة” يُطلق “كروز السعودية” لتطوير الرحلات البحرية السياحية
«البيئة» تدعو 135 متقدما على 170 وظيفة للمقابلة الشخصية

«البيئة» تدعو 135 متقدما على 170 وظيفة للمقابلة الشخصية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*