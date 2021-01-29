«البيئة» تدعو 135 متقدما على 170 وظيفة للمقابلة الشخصية

المناطق - الرياض

تبدأ وزارة البيئة والمياه والزراعة، يوم الأحد، مطلع الأسبوع المقبل استقبال المرشحين للمقابلات الشخصية ومطابقة البيانات، على (170) من وظائفها الرسمية بنظام التعاقد في عدد من التخصصات الإدارية، الفنية، والهندسية بديوان الوزارة ومناطق المملكة،

وأوضحت وزارة البيئة أن الوظائف تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء 8/7/1441 هـ، وتشمل كلا الجنسين، وذلك في مبنى ديوان الوزارة على الطريق الدائري الشرقي بمخرج (12) وفق للجدول الزمني للمقابلات الشخصية للمتقدمين وعددهم 135 مرشحاً ومرشحة .

وأضافت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه يمكن الإطلاع على الأسماء من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).