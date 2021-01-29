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“الاستثمارات العامة” يُطلق “كروز السعودية” لتطوير الرحلات البحرية السياحية

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“الاستثمارات العامة” يُطلق “كروز السعودية” لتطوير الرحلات البحرية السياحية

“الاستثمارات العامة” يُطلق “كروز السعودية” لتطوير الرحلات البحرية السياحية
http://almnatiq.net/?p=944661
المناطق - واس

أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة “كروز السعودية” التي تهدف لتأسيس قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة، وتعزيز جهود المملكة لتصبح وجهة سياحية على خارطة الرحلات البحرية السياحية الدولية وتطوير قطاع السياحة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، وستشكّل “كروز السعودية” جسراً استراتيجياً بين العمليات البحرية والبرية وعمليات الموانئ السياحية المزمع تطويرها في العديد من المدن السعودية، لتضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة تتماشى مع أهداف قطاع السياحة في المملكة.

كارنفال كروز

كارنفال كروز

وتعمل “كروز السعودية”، التي جرى إطلاقها أمس الخميس، على تطوير الوجهات السياحية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بهدف تطوير مسارات للرحلات، وتوفير تجربة استثنائية للضيوف، وفرصة لاكتشاف التراث والثقافة السعودية، بما يضمن المحافظة على البيئة وحماية المقدرات الطبيعية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

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